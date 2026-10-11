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英男擅闖動物園老虎禁區被咬死 狂喊「不不不」畫面曝

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英男擅闖動物園老虎禁區被咬死 狂喊「不不不」畫面曝

編譯盧思綸／即時報導
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約克郡野生動物園內的西伯利亞虎；示意圖。（美聯社）
約克郡野生動物園內的西伯利亞虎；示意圖。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

英國約克郡野生動物園一名男子闖入老虎活動區後遭西伯利亞虎攻擊身亡，園方緊急疏散遊客並暫停營業，警方正調查其如何進入管制區。

英國約克郡野生動物園10日發生駭人命案，一名男子不明原因闖入老虎活動區，隨即遭到一隻體型龐大的西伯利亞虎猛烈攻擊。網路流傳的影片顯示，男子遭老虎撕咬背部後，舉起食指試圖喝斥猛獸，還不斷大喊「不！不！不！」但老虎仍持續發動攻擊，最終男子傷重不治。園方緊急疏散遊客，並宣布周末全面關閉園區。

▲ 影片來源：X平台＠SK 💃🏾🕺（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這起事件發生在英格蘭南約克郡的約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park）。南約克郡警方（South Yorkshire Police）表示，當地時間10日下午1時35分接獲通報，得知一名男子進入園內老虎活動區，隨即派員趕往現場。

社群媒體流傳的驚悚影片顯示，一名身穿深色長袖上衣、淺色長褲的男子坐在草地上，與一隻西伯利亞虎（Amur tiger）近距離接觸。老虎突然撲向男子，抓住並撕咬他的背部，男子在最初遭到撕咬後大喊「不！不！不！」同時舉起食指，似乎試圖喝斥猛獸、制止攻擊。

老虎並未因此停下，仍多次撲向男子，甚至與他面對面，以前掌拍打男子數次。現場目擊民眾嚇得驚聲尖叫，不斷急切高喊「不要」，試圖阻止悲劇發生。

警方指出，男子遭到老虎攻擊後身受重傷，儘管緊急救援人員趕抵現場、醫護人員全力搶救，仍不幸當場宣告不治。目前警方尚未公布死者身分，也未說明他究竟如何進入老虎活動區，但已通知家屬，並安排專責警員提供協助。

根據園方官網，約克郡野生動物園的「老虎之地」（Land of the Tigers）展區設有一條長達300公尺的高架步道，讓遊客能夠安全地從高處觀賞老虎。園內飼養西伯利亞虎，屬於瀕臨絕種的大型貓科動物。園區另有獅子、獵豹及花豹等動物。

警方證實，攻擊男子的老虎並未受傷，事發後仍留在原本的活動區內，不會對其他民眾構成危險。園方則緊急疏散遊客，並宣布10日及11日暫停營業，強調正與當局密切合作，以釐清事件的確切經過。

這並非首次發生民眾進入猛獸活動區而遭受重傷或死亡的事件。今年6月，英國劍橋郊外一名男童遭人強行推入鱷魚活動區，傷勢嚴重；2025年，美國奧克拉荷馬州一名老虎飼養員遭老虎攻擊身亡；2021年，佛羅里達州那不勒斯動物園一名清潔公司員工擅自進入管制區域，將手伸入老虎活動區後，遭老虎咬傷手臂，造成重傷。

精華 FAQ

  • 事件發生在英格蘭南約克郡的約克郡野生動物園，男子在園內老虎活動區遭到西伯利亞虎攻擊，最後因傷重不治。

  • 影片顯示男子遭老虎撲咬背部後，不斷大喊「不！不！不！」，並舉起食指試圖喝斥猛獸，但老虎仍持續攻擊，未停手。

  • 警方到場後確認男子傷重不治，並持續調查其如何進入管制區；園方則緊急疏散遊客，並宣布10日及11日暫停營業。

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