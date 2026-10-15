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加拿大122公分男娶163cm妻 不畏酸言當「留言護衛」寫愛情

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蒂姆出版新書分享兩人的生命與感情歷程。（取材自Instagram）
蒂姆出版新書分享兩人的生命與感情歷程。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

多倫多一對身高相差41公分的夫妻從好友變成戀人並於2025年結婚，兩人以真誠連結與價值觀相契合回應外界質疑，丈夫還主動替妻子過濾惡意留言。

加拿大多倫多一對夫妻因身高相差約41公分，在社群平台引發熱烈討論。妻子是身高約163公分的華裔企業家安妮塔・溫・李（Anita Wing Lee），丈夫則是罹患軟骨發育不全症(侏儒症)、身高約122公分的非裔工程師蒂姆・穆圖（Tim Muttoo）。兩人從多年好友發展成戀人，一路克服外界眼光與網友質疑，並於2025年步入婚姻。

為分享兩人的生命經歷與感情故事，蒂姆出版新書《Love Can Grow: Knowing Your Worth, Building Real Connection and Finding True Love》，於今年9月1日發行。未來，兩人也計畫透過官方網站及社群平台持續分享生活，希望藉由自身經歷，傳達自我價值、人際連結與愛情的更多可能性。

蒂姆出新書分享與妻子的感情歷程，新書已於今年9月1日出版。（取材自Instagr...
蒂姆出新書分享與妻子的感情歷程，新書已於今年9月1日出版。（取材自Instagram）

這段愛情故事始於2021年。李女在朋友舉辦的派對上認識蒂姆。兩人接受加拿大媒體《CP24》訪問時，李女坦言，最初只把蒂姆當成普通朋友。

當蒂姆向她表達心意時，李女一方面擔心戀愛會破壞兩人的友情，另一方面也認為，蒂姆的外型與自己過去想像中的「理想伴侶」差距甚大，因此數度婉拒，甚至多次強調：「我們只能當朋友。」

不過，隨著相處時間增加，李女逐漸放下對「理想伴侶」外貌的既定框架，開始看見蒂姆身上許多她真正重視的內在特質。李女也提到，自己曾受到澳洲勵志演說家尼克・胡哲（Nick Vujicic）的愛情故事啟發，開始重新思考過去對伴侶外在條件的要求。

最後，兩人的關係從友情昇華為愛情，並決定攜手共組家庭。隨著兩人愈來愈了解彼此，李女逐漸體會到，比起外貌與身高，更重要的是雙方是否擁有相近的價值觀，以及能否建立深刻、真誠的連結。

「他很善良，有領導力，也很有遠見。」李女如此形容丈夫。

兩人於2024年9月訂婚，並在2025年舉行婚禮。婚後公開的一系列婚紗照，因兩人約41公分的身高差形成鮮明對比，迅速在Instagram引發關注，累積數萬人按讚。

這段婚姻獲得不少網友祝福，卻也招來嘲諷與惡意質疑。面對大量網路攻擊，李女一度感到難以招架。為了保護妻子，蒂姆主動扮演「留言護衛」（Comment Shield）的角色，協助過濾、攔截惡意留言，避免李女受到更多傷害。

李女與蒂姆經歷多年友情長跑，於2025年結為夫婦。（取材自Instagram）
李女與蒂姆經歷多年友情長跑，於2025年結為夫婦。（取材自Instagram）

相較於網路上的負面聲音，兩人更珍惜那些因他們的故事而受到鼓舞的網友。李女表示：「我們收到很多非常感人的留言。有些人覺得，我們打開了他們的心，讓他們相信愛情還有更多可能。」

除了擔任工程師與企業家，蒂姆也投入國際水資源公益工作，參與H2O4ALL與One Drop Global等組織，致力於協助資源不足的地區取得乾淨水源。

精華 FAQ

  • 妻子是身高約163公分的華裔企業家安妮塔・溫・李，丈夫是身高約122公分的非裔工程師蒂姆・穆圖。兩人2021年在朋友派對相識，先成好友，後來才發展成戀人。

  • 李女起初擔心戀愛會破壞友情，也認為蒂姆外型不符她曾經的理想伴侶，但相處後她更重視對方的善良、領導力與遠見，最後接受真誠連結比外貌和身高更重要。

  • 兩人婚紗照在Instagram引發熱議後，也收到不少惡意留言；蒂姆因此主動當起「留言護衛」，協助攔截攻擊訊息，保護妻子，同時兩人也持續分享故事，鼓勵更多人相信愛情。

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