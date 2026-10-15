澳洲男婚禮誓詞翻車 新娘名喊成小姨子 網勸「直接離婚」

澳洲一名新郎在婚禮上喊錯新娘名字，引發熱議。（取材自TikTok@emmagraceshay）

AI摘要 文章摘要整理： 澳洲布里斯本一場婚禮上，新郎宣讀誓詞時把新娘艾瑪喊成親姊妹艾蜜莉，影片曝光後迅速爆紅並引發網友熱議。

婚禮本該是人生中最浪漫溫馨的時刻，但澳洲 日前卻發生一起令人啼笑皆非的典禮烏龍。一名新郎在當眾宣讀婚禮誓詞、準備向新娘獻上永恆愛意時，竟在關鍵時刻將妻子的名字喊錯，且脫口而出的名字竟是新娘的親姊妹（小姨子），讓現場賓客一度看傻眼。影片曝光後引發全球網友熱議，短時間內吸引超過230萬人次觀看。

綜合紐約郵報等媒體報導，來自澳洲布里斯本的新娘艾瑪 （Emma Shay）日前在TikTok 上傳這段令人不敢置信的婚禮花絮。當時她身著華服優雅站在台前，新郎滿懷情意地準備宣誓，不料卻在念到新娘名字時突然「卡關翻車」，把「艾瑪（Emma）」當場喊成了「艾蜜莉（Emily）」。

艾瑪事後在影片文案中無奈表示：「更誇張的是，艾蜜莉是我的親姊妹，直到現在我還是不敢相信，他居然在台上把我叫成艾蜜莉。」

這段影片曝光後迅速被瘋傳，留言區更是被網友灌爆。不少人紛紛為新娘抱不平，「換作是我，當場直接殺了他」、「這是婚禮上最丟臉的事，我會立刻轉身走人並取消婚禮」，甚至有網友質疑兩人的感情關係，勸新娘「直接離婚」。

面對網路上排山倒海的熱烈討論與勸離聲浪，新娘艾瑪則顯得非常大度與坦然。

她親自出面回應緩頰表示，自己並不認為這是不可原諒的失禮行為。艾瑪笑著解釋：「如果他叫的是我不認識的女人名字，我絕對會滿腦子問號，但艾蜜莉既是我的親姊妹，也是我這輩子最好的朋友，所以我一點都不擔心。」艾瑪的大度讓這場尷尬的烏龍在包容聲中畫下溫馨又幽默的句點。