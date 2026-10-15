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外遇遭前妻割掉生殖器 她出獄後巴西男拿賠償「想再娶她」

聯合新聞網
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文章摘要整理：

巴西男子遭前妻因外遇報復割除生殖器，對方出獄後他卻主動求復合，還打算用賠償金籌辦婚禮並接受重建手術。

巴西一名男子因外遇被前妻割除生殖器，沒想到前妻服刑出獄後，他決定要再娶回前妻，還打算利用先前獲得的賠償金籌備婚禮，兩人的感情發展讓外界都看傻了眼。

據《太陽報》（The Sun）報導，42歲的吉爾伯托（Gilberto Nogueira de Oliveira）和戴安妮（Daiane dos Santos Farias）本來是一對夫妻。2023年12月22日，戴安妮發現吉爾伯托出軌，於是設局與他發生性關係，再趁機綁住吉爾伯托並割掉他的生殖器沖進馬桶，後來戴安妮被判處4年8個月徒刑。

去年（2025）11月，戴安妮提前出獄，吉爾伯托主動聯繫她並提出想重新交往。他告訴戴安妮，自己一直以來都很想念對方，認為戴安妮當時是「一時衝動」才會傷害自己，願意跟戴安妮重新來過。

當時吉爾伯托被送往醫院治療時，醫護人員以評估治療方式為由拍攝患部照片，吉爾伯托也同意照片用於醫療目的，沒想到照片卻外流到WhatsApp群組，甚至被散布到社群平台X上。

調查人員追查後，發現其中一張照片來自醫院電腦。聖卡薩迪阿蒂巴亞醫療中心（Santa Casa de Atibaia）因此被判須支付2萬巴西雷亞爾（約4000美元）的賠償金。獲得賠償金以後，吉爾伯托希望能整修房子，再和戴安妮舉辦一次婚禮。他也希望能做生殖器重建手術，和戴安妮有正常夫妻生活。

儘管曾遭受嚴重傷害，吉爾伯托仍堅持要和前妻重修舊好。他強調自己是真心愛她，也沒有報復的念頭。目前他已完成術前抽血檢查，可能在不久的將來就能在巴西健保補助下，進行重建生殖器的手術。

精華 FAQ

  • 吉爾伯托被發現外遇後，前妻戴安妮設局與他發生性關係，再趁機綁住他並割掉生殖器，最後還把器官沖進馬桶，事件震驚外界。

  • 戴安妮於2025年11月提前出獄後，吉爾伯托主動聯繫她，表示自己一直思念對方，認為她只是當時一時衝動，願意重新開始。

  • 醫院因病患照片外流被判賠2萬巴西雷亞爾，吉爾伯托打算用這筆錢整修房子、籌辦婚禮，並接受生殖器重建手術，讓外界相當錯愕。

巴西

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