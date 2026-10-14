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全球20佳機場貴賓室 紐約拉瓜地亞機場奪冠 羅馬居亞

編譯周靜芝
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來自全球旅客的投票，紐約市拉瓜地亞機場今年摘下「航空界奧斯卡」最佳機場貴賓室桂冠...
來自全球旅客的投票，紐約市拉瓜地亞機場今年摘下「航空界奧斯卡」最佳機場貴賓室桂冠。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

Skytrax公布2026年全球最佳機場貴賓室，紐約拉瓜地亞機場的Chase Sapphire奪冠，羅馬與香港貴賓室分列亞軍與季軍，歐洲及Plaza Premium表現同樣亮眼。

若能待在機場貴賓室，航班延誤或許並非最糟的事；可以舒適地坐著放鬆，享用無限供應的點心飲料，而無需在登機口附近喝著涼了的咖啡，也無需擔心沒有插座可以充電。

旅遊網站Time Out報導，國際航空運輸評級組織Skytrax剛公布了2026年「全球航空公司大獎」（World Airline Awards）的評選結果，其中一個獎項特別表彰了全球最頂尖的獨立機場貴賓室。

該獎項以過去一年來自全球旅客的投票，評選標準涵蓋從設施品質到員工服務等各方面，今年摘下「航空界奧斯卡」最佳機場貴賓室桂冠的是位於紐約拉瓜地亞（LaGuardia）機場的Chase Sapphire貴賓室。

這間貴賓室位於拉瓜地亞機場B航廈的兩層樓，面積超過2萬平方英尺，空間設計遠超乎一般機場貴賓室；以遍布的綠植與金色裝潢為主調，兒童遊戲室一側連通復古大型電玩區及電話亭。若希望在登機前稍微呵護肌膚，臉部護理室緊鄰放鬆區；餐飲則採用在地特色，提供紐約地標餐廳Joseph Leonard的點心、Joe Coffee的咖啡，以及環形吧台調製的各式雞尾酒。

亞軍、同時也是歐洲最佳貴賓室，由羅馬菲烏米奇諾（Fiumicino）機場第三航廈的Plaza Premium奪得。這間貴賓室以義大利「甜美生活（La Dolce Vita）」為主題，採用羅馬洞石（travertine）、橡木與青銅飾面；每日現做熱騰騰的義大利佳餚，搭配中庭設計，讓旅客在喧囂的機場仍能感受禪意。

第三名由香港國際機場的Chase Sapphire貴賓室獲得，該貴賓室因多樣化的餐點而備受讚譽，旅客可透過QR碼讓餐點直接送達座位，此外還有專人服務的酒吧，以及多個供工作、用餐或純粹放鬆的座位區。不過據報導，該貴賓室已於1月關閉，並以Kyra Lounge之名重新開業。

歐洲整體表現同樣亮眼，共有4間貴賓室躋身前20名。除了羅馬貴賓室獲得第二名外，另一打入前十名的歐洲貴賓室是另一家位於倫敦希斯洛（Heathrow）機場第四航廈的Plaza Premium，名列第四。排名稍後的有，維也納（Vienna）國際機場的Vienna貴賓室位居第12名，伊斯坦堡（Istanbul）機場的iGA貴賓室位居第17名，而慕尼黑（Munich）機場第一航廈的Airport Lounge World則以第18名為歐洲隊伍畫下句點。

整體而言，Plaza Premium集團的表現特別亮眼，旗下有3間貴賓室躋身前20名（羅馬、倫敦與杜拜）；這也讓該集團連續第十年獲得「全球最佳機場貴賓室集團」榮銜。

精華 FAQ

  • Skytrax評選出的冠軍是位於紐約拉瓜地亞機場B航廈的Chase Sapphire貴賓室。它以寬敞空間、植栽設計、餐飲與服務體驗脫穎而出，拿下全球第一。

  • 羅馬菲烏米奇諾機場第三航廈的Plaza Premium拿下亞軍，也被列為歐洲最佳；香港國際機場的Chase Sapphire則獲第三名，之後已關閉並以Kyra Lounge名義重開。

  • Plaza Premium集團表現最亮眼，旗下有羅馬、倫敦與杜拜等3間貴賓室躋身前20名，因此連續第10年獲得全球最佳機場貴賓室集團的榮銜。

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