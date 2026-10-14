英王室「花名」曝光 凱特叫威廉「光頭」 她被稱這綽號

凱特王妃(後右起)、威廉王子與三位孩子在今年春季拍攝的家庭合影。（取材自臉書@The prince and princess ofWales family）

AI摘要 文章摘要整理： 英媒揭露英國王室成員與工作人員私下常以綽號互稱，凱特對威廉不滿時還會叫他「光頭」與「大威廉」，多位王室成員另有通訊與保安代號。

在給人嚴肅印象的英國王室背後，有鮮為人知、幽默風趣的一面。英媒引述一名前員工透露，員工之間私底下有起王室成員「花名」的嗜好，比起向對方使用「尊貴的殿下」，更加會提起對方的暱稱。也有王室專家爆料王室成員互談對方的綽號，每當凱特王儲妃（Catherine, Princess of Wales）對丈夫威廉王儲有些不悅時，會用「光頭」（Baldy）和「大威廉」（Big Willy）來稱呼他。

★威廉王子 被叫「短尾貓」

香港 01報導，一名於海格羅夫莊園（Highgrove Garden）工作逾21年的前員工Jack Stooks向GB News透露，王室成員與工作人員在通訊軟件WhatsApp上溝通時，員工手機通訊錄內均使用綽號登記王室成員，以防身分曝光與號碼外洩。當中威廉王子（Prince William）被叫成「短尾貓」（Bobcat），哈利王子 （Prince Harry）則為「貝斯」（Baz）；而凱特王妃加入王室後，則被稱為「短尾貓夫人」（Mrs. Bobcat）。

Jack Stooks表示，他記得威廉王子和哈利王子經常轉換新手機，他們會把電話號碼給工作人員，以方便在後勤事務與他們聯繫；但因為保安關係，員工不能在私人電話上使用他們的正式名稱，因此才以暱稱稱呼對方。

他稱讚威廉，「儘管威廉享有特權，但他從不向工作人員頤指氣使，態度總是非常禮貌」、「在要我幫他做事之前，他總會先確認我有多忙」，他又指：「每當我說要為威廉做點什麼時，他總會回答：你真是個傳奇（You're a legend.）。」

★哈利王子 使用「貝斯」

這位前員工又笑稱，他使用貝斯（Baz）稱呼哈利王子是因為他的朋友亦這樣叫他，才在自己的手機上填寫此名。他並指出，員工之間皆有不同稱呼王室成員的花名，若取得對方電話，則會有不同「花名」。

美媒又引述王室專家Ian Pelham Turner稱，在WhatsApp以外，若遇上保安問題時，工作人員會把威廉稱為Danny Collins，把凱特稱為Daphne Clark，這是因為兩個名字的縮寫都是DC，與威廉、凱特當時的名銜劍橋公爵、劍橋公爵夫人（Duke and Duchess of Cambridge）一樣。

★已故女王 代號Sharon

已故英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）則是Sharon，因字母S代表王權（sovereign）。

他又爆料稱，每當凱特王儲妃對丈夫威廉王儲有些不悅時，會用「光頭」（Baldy）和「大威廉」（Big Willy）來稱呼他。