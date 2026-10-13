96歲巴菲特重度沉迷YouTube 不看投資也會掉演算法陷阱

好友爆料，投資大師巴菲特晚上也沉迷於觀看YouTube影片。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 96歲的巴菲特白天看財經、晚上沉迷YouTube，內容從老廣告到演講皆有，幾乎不碰投資題材，也成為Alphabet大股東。

每天花好幾個小時看YouTube 影片，會感到罪惡感？幸好，「股神」巴菲特 也跟你一樣，對YouTube簡直欲罷不能。

眾所皆知，這位剛卸下波克夏 董事長職位的投資大師，除了閱讀企業年報外，早上起床後就會打開財經新聞頻道CNBC，還會閱讀多份報紙。但到了晚上，觀看的媒體就變成Alphabet旗下影音平台YouTube，而且通常是在奧馬哈家中的躺椅上觀看。

有趣的是，巴菲特並不是拿手機滑YouTube，而是透過家中的大電視觀看。這也正好反映YouTube正逐漸從手機與電腦上的影音平台，轉變成傳統電視的替代品。

此外，據朋友們的說法，巴菲特觀看YouTube的內容幾乎從來都和投資或金融無關。

根據美國媒體報導，巴菲特的橋牌搭檔好友歐斯伯格（Sharon Osberg）經常陪他一起看影片。她透露了巴菲特看YouTube影片的內容「五花八門」，從美國電影演員葛倫克蘿絲（Glenn Close）的影片、1950年代電視廣告、歌手保羅安卡（Paul Anka）的影片，到烏茲別克版的「美國達人秀」都有。

歐斯伯格在8月造訪巴菲特位於奧馬哈的住家，兩人一起花了好幾個小時看YouTube。

歐斯伯格說：「華倫觀賞的範圍很廣」，「有時候甚至是一些非常、非常無聊的東西」。這顯示巴菲特也會像一般人一樣，莫名其妙地掉進YouTube的演算法陷阱中。

巴菲特喜歡觀看完全不知名人士的演講，也很愛看波克夏公司自家的內容。

報導說，巴菲特也開始透過YouTube懷念已故長期事業夥伴孟格（Charlie Munger）。孟格於2023年去世後，巴菲特時常觀看他的演講，包括孟格2018年在密西根大學發表的一場演說，並對他的機智與智慧讚嘆不已。

除此外，巴菲特觀看的內容往往與自己一生的興趣有關，包括音樂劇歌曲、鐵路、大樂團時代、內布拉斯加州，以及歌手法蘭克·辛納屈1930年代早期的演出。

朋友們甚至開玩笑說，巴菲特對YouTube的操作熟練程度，已經到了YouTube管理階層都應該向他請教的程度。

不只YouTube，巴菲特也喜歡其他娛樂內容，尤其是專門播放經典老電影的特納經典電影頻道（TCM）。

過去一年左右，波克夏已成為YouTube母公司Alphabet的主要股東之一，持有的Alphabet股票市值約380億美元。

難道巴菲特如此看好Alphabet，祕密原因就是他太愛看YouTube？朋友們說，他就是真的很喜歡看影片而已。