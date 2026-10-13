我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

日女立志嫁豪門「吃飲飯」 苦讀學醫、當主播…練成神級技能

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本一名26歲、育有一名1歲女兒的女醫生「Masami」，在社群平台上公開了自己...
日本一名26歲、育有一名1歲女兒的女醫生「Masami」，在社群平台上公開了自己「為嫁入豪門而活」的前半生。(取材自IG@msm_pf)

AI摘要

文章摘要整理：

日本26歲女醫生Masami自稱為嫁豪門而努力，靠苦讀、練琴與考證一路進入醫界、演藝圈並最終結婚，成為網路熱議人物。

嫁入豪門或許是不少人的人生目標，但日本一名26歲年輕女生從小就將這個想法化為驚人的超強行動力。為成功「釣金龜」，她不但苦讀考入頂尖醫學系、為討好未來公婆練琴奪得全國冠軍，甚至為了拓展社交圈考取氣象主播資格。這段豪門媳婦逆襲史在社群平台曝光後亦吸引超過百萬人朝聖。

香港01引述日媒《Netlab》報導，日本一名26歲、育有一名1歲女兒的女醫生Masami，在個人社群平台上公開自己「為嫁入豪門而活」的前半生。Masami自封是個「索取型女子」，從小就抱著要透過婚姻改變人生的想法。

當高中時期的她偶然得知日本的平均年薪數據，心想：「比想像中少太多了吧！」為讓自己過上滿意的生活，她決定將目標鎖定在「有經濟實力的男性」，並立志成為一名依靠他人的「專業軟飯女」。

Masami深知高條件的男性大多身處精英圈子，而「醫生」無疑是當中的高薪代表。為直接增加接觸醫生的機會，原本非常不擅長讀書的她，報讀了專攻頂尖大學的魔鬼補習班「鐵綠會」。經過苦讀，她成功考入名校「筑波大學」的醫學系，直接讓自己進入全是未來醫生的環境。

考入醫科還未算終點，Masami為了未來的豪門媳婦之路繼續加碼。她認為「會彈鋼琴的新娘很受公婆歡迎」，於是重拾從小學習的鋼琴，努力精進琴藝。沒想到她憑著這股執著，竟然擊敗一眾音樂系學生，勇奪全國音樂大賽冠軍。

此外，她的目標還延伸到演藝圈，認為「演藝圈裡一定很多有錢人」，於是考取了合格率僅約5%的國家級難關「氣象預報士資格」，並開始在電視台兼職擔任氣象主播，藉此接觸不同圈層的人士。

所有的努力在21歲最終迎來了收成期，一名醫學系學長在電視上看到Masami播報天氣，主動向她搭訕，兩人順理成章開始交往並步入婚姻殿堂。

現年26歲的Masami，目前已是一名全職美容外科醫生，同時兼顧育兒生活。回顧這段為了「靠別人」而意外練成滿身神級技能的經歷，她幽默總結：「把依靠他人這件事做到極致，就會變成這樣。」

她亦悟出了一個超強真理：「如果想跟高質量的男性結婚，自己先變成高質量是最快的捷徑！」與其單靠年輕與美貌等暫時性的武器，不如憑藉學歷與事業等自己累積下來的實力，主動進入你想去的世界。

面對Masami既極端又勵志的婚戀觀，大批網民力撐，認同「要嫁入豪門，最正確的答案是自己先變成高質」。有留言指比起修飾外表去「釣金龜」，靠努力提升地位才是正道，大讚：「不是嫁入豪門，而是讓自己成為能與對方匹配的另一半！」亦有網民直言：「高條件男性往往會跟同等條件的女性結婚，雙方這樣絕對更幸福。」

不過，亦有網友對她考醫科的動機感到保留，坦言：「希望做醫生的契機是想救人，如果根本理由是想賺錢或者嫁有錢人，面診時難免會難接受。」亦有網友提醒她「超越丈夫」的想法恐引發危機，「高階級男性大多自尊心極強，最好放棄競爭想法」。

精華 FAQ

  • 她在高中得知日本平均年薪後，覺得收入比想像少，便希望藉婚姻改善生活，於是把目標放在有經濟實力、能提供更高生活品質的男性身上。

  • 她先報讀頂尖補習班考進筑波大學醫學系，增加接觸醫生的機會；又重拾鋼琴並拿下全國冠軍，之後考取氣象預報士資格，進入電視台擔任氣象主播。

  • 不少網民認同她先提升自己、再追求高質量伴侶的做法，稱這比外表包裝更實際；但也有人質疑她行醫動機不純，擔心若只為賺錢或嫁入豪門，會影響醫療觀感。

香港 日本

上一則

不滿祕書提「吃狗肉」 86歲黛薇夫人怒砸被控傷害罪成

下一則

96歲巴菲特重度沉迷YouTube 不看投資也會掉演算法陷阱

延伸閱讀

68歲陳秋霞慶祝結婚45年「月餅充當蛋糕」 與鋼鐵大王老公罕放閃

68歲陳秋霞慶祝結婚45年「月餅充當蛋糕」 與鋼鐵大王老公罕放閃
不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領
保母突受邀換妻派對 人生大轉變墮入肉慾叢林

保母突受邀換妻派對 人生大轉變墮入肉慾叢林
陳怡蓉嫁醫生夫曾天天想分手 長輩出招：唸心經迴向給他

陳怡蓉嫁醫生夫曾天天想分手 長輩出招：唸心經迴向給他

熱門新聞

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15
26歲的白俄羅斯女模特兒兼歌手薇拉克拉夫特索娃，去年遭求職詐騙拐騙至緬甸園區，因拒絕配合從事詐騙而遭轉賣摘除器官虐殺。（截圖自X）

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

2026-10-08 01:10
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒