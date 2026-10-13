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不滿祕書提「吃狗肉」 86歲黛薇夫人怒砸被控傷害罪成

聯合新聞網
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86歲資深女星黛薇夫人遭控兩起傷害案件。(取材自X／＠黛薇夫人)
86歲資深女星黛薇夫人遭控兩起傷害案件。(取材自X／＠黛薇夫人)

AI摘要

文章摘要整理：

86歲黛薇夫人因兩起與愛犬相關的衝突，被東京地院判決傷害罪成立並罰金20萬日圓，她隨即發長文反擊，否認部分指控並質疑警方與法官採信不實證據。

據日媒「TOKYO-SPORTS」報導，日本86歲資深女星黛薇夫人日前遭控兩起傷害案件，東京地方法院於6日認定罪名成立，判處罰金20萬日圓（約1265美元）。判決翌日，黛薇夫人在社群平台發表長達8頁的長文聲明，痛批法官採信前員工的不實指控，並公開質疑警方蒐證造假，堅稱監視器畫面足以證明自己的清白。

本案起因於兩起與愛犬相關的糾紛。被害人指控黛薇夫人於2025年2月在餐廳用餐時，因不滿前女秘書提及「國外吃狗肉是文化」，盛怒下朝對方丟擲濕毛巾與香檳杯。同年10月則在動物醫院涉嫌對女性前經紀人拳打腳踢。兩名被害人痛訴在公開場合遭暴行對待，且黛薇夫人事後毫無悔意、在社群發文扭曲事實造成二次傷害，請求法院給予嚴懲。

黛薇夫人對判決發表聲明逐一反駁。針對餐廳事件，她坦承因愛狗心切，一時情緒失控朝牆壁丟擲濕毛巾、筷子與筷架，對此深表反省，但堅決否認丟擲香檳杯。她質疑警方提出的照片是事後擺拍，全新紙巾上放玻璃碎片等疑點完全不合常理。

至於動物醫院衝突，她強調當時愛犬太郎急救插管出血，自己心急如焚，是前經紀人先上前勒住她，她僅是掙脫。離開時因雙手緊抱愛犬，僅用腳尖指向門口，連碰都沒碰到對方，「雙手抱狗如何揍人踢人？警方刻意截取靜止照片而非連續影像，根本是斷章取義」。

精華 FAQ

  • 東京地方法院認定她涉及2起傷害案件成立，分別是餐廳內朝前女秘書丟擲物品，以及在動物醫院對前經紀人動手，最終判處罰金20萬日圓。

  • 被指在餐廳因不滿前女秘書提到吃狗肉的說法而動怒。黛薇夫人承認情緒失控丟了濕毛巾、筷子與筷架，但否認丟香檳杯，並質疑照片是事後擺拍。

  • 她表示當時愛犬太郎急救插管出血，自己心急如焚，是前經紀人先勒住她，她只是掙脫；離開時因雙手抱狗，根本不可能揍人或踢人，並批評警方截圖斷章取義。

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