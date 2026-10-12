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AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

編譯尤寶琪／即時報導
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法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路...
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI摘要

文章摘要整理：

一封拿破崙1809年寫給將軍馬爾蒙的加密密函，經SentinelOne工程師用AI耗時6小時破解，內容透露當時戰局與軍力部署。

年輕的軍事強人拿破崙(Napoleon Bonaparte)親筆寫的一封密信，在兩百多年之後，終於被破解了。

1809年3月，在法國與奧地利交戰期間，拿破崙的繼子、時任義大利總督(Viceroy of Italy)歐仁(Eugène de Beauharnais)將這封信寄給了法國將軍奧古斯特．德．馬爾蒙(Auguste de Marmont)。

當時，拿破崙的這位親密夥伴正率領軍隊駐紮在亞得里亞海(Adriatic)東岸的達爾馬提亞(Dalmatia)，與法國其他部隊及其盟友完全隔絕。

拿破崙信件的開頭是他的母語法語，但接下來的24行卻是令人費解的符號、字母和數字的混合體。

專家認為，這封信件的原件原本應該附有解密金鑰，但密鑰早已湮沒在歷史長河中，直到今天才重見天日。

網路安全公司SentinelOne的工程師丘奇(Carter Church)透過人工智慧(AI)破解了一段塵封數百年的密碼。

「我使用GPT-6 Astra破解了拿破崙將軍一段217年來無人能解的密碼。真正令人印象深刻的並非密碼破解本身，而是Astra僅用了六小時就從一張圖片和一個目標完成了整個多模態工作流程。」他在X雜誌上解釋道。

密信的第一行寫道：「Vous avez dû recevoir, Monsieur le Général Marmont, mes lettres des 8, 14 et 20 courant」，翻譯過來就是：「馬爾蒙將軍，您一定收到了我本月8日、14日和20日的來信」。

這封加密信件的其餘內容一直是個謎，直到丘奇使用AI，耗時六小時來對這封密信進行解碼。

AI的解碼結果顯示，信中概述了所有其他法國軍隊和盟軍的位置，敦促他不要失去希望，也不要被孤立無援的處境所嚇倒，並向他保證奧地利正在走向滅亡。

「俄軍正向奧地利進軍，佛里烏利(Friuli)軍隊今日兵力已達八萬人，」信中寫道，「再加上達爾馬提亞軍團，還不包括後方各處集結的預備隊，奧地利將立即遭受四面八方的攻擊。因此，她正加速走向滅亡。」

「接到進軍命令時，切勿被少數部隊或烏合之眾嚇倒。」

他補充說：「我仍在焦急地等待你的消息。」

僅僅兩個月後，1809年5月21日，在奧地利維也納附近的阿斯珀恩—埃斯靈之戰(Battle of Aspern–Essling)，拿破崙遭遇了他個人的首次戰敗，導致2萬3000名法國士兵陣亡。

丘奇認為，破解密碼並非特別困難，但這項任務對人類來說所需的時間遠比人工智慧所需的六個小時要長得多。

精華 FAQ

  • 因為原信除了法語開頭外，其餘24行都是加密符號，且推測原本附有解密金鑰，但金鑰早已失傳。SentinelOne工程師改用AI從圖片與目標入手，才成功還原內容。

  • 網路安全公司SentinelOne工程師Carter Church透過人工智慧破解。他表示使用GPT-6 Astra，只花6小時就完成從圖片辨識、分析到解密的多模態流程，速度遠勝人力。

  • 信中概述法軍與盟軍的位置，勸馬爾蒙不要失去希望，也不要被孤立處境嚇倒，並強調俄軍與佛里烏利軍隊將夾擊奧地利，預言奧地利正快速走向滅亡。

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