俄棕熊數量失控 1個月至少咬死6人 森林小鎮遭「圍城」
俄羅斯西伯利亞克拉斯諾雅斯克與鄰近地區熊患升高，1個月內至少6人遭攻擊死亡，檢方並調查官員是否失職，當地小鎮甚至傳出被熊包圍。
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俄羅斯西伯利亞克拉斯諾雅斯克與鄰近地區熊患升高，1個月內至少6人遭攻擊死亡，檢方並調查官員是否失職，當地小鎮甚至傳出被熊包圍。
俄羅斯檢察官表示，在俄羅斯廣闊的西伯利亞克拉斯諾雅斯克邊疆地區(Krasnoyarsk)，1個月內至少已有6人死於熊的攻擊。在此同時，一名鄰近地區的官員甚至通報，熊已經「包圍」了一座城鎮。
央廣引述法新社報導，檢方表示，他們已對此事展開刑事過失調查，指控當地官員未能有效控制熊的數量。
根據俄羅斯自然資源部，俄羅斯的棕熊族群自1990年以來數量已經倍增，從原本約13萬隻增加到2026年的近30.8萬隻。
雖然該部門稱，俄羅斯全國各地的熊攻擊事件數量一直穩定維持在每年20至30起左右，但當地媒體和官員已對不斷上升的襲擊事件數量提出警告。
俄羅斯人口稀少的克拉斯諾雅斯克邊疆地區及哈卡斯共和國(Khakassia)調查委員會(Investigative Committee)在其網站上表示，儘管多次發出警告，當地官員卻「未能採取措施控制這種捕食性動物的數量，也未能阻止牠們出現在人類居住區」。
根據當地媒體報導，兩名退休人士遭到熊攻擊的遺體本月初在偏遠城鎮波德喬索沃(Podtyosovo)附近的森林中被發現。隨後，一名40歲的工廠工人9月6日在徒步穿越森林時，遭熊攻擊身亡。
調查人員表示，隨後數周，又有3人遇害，最新一起案例是一名39歲的伐木工人，在森林看守機器時喪命。
鄰近的哈卡斯共和國副首長布切尼克(Dmitry Buchenik)表示，約有1萬人口的森林城鎮阿巴札(Abaza)，已從「四面八方」遭到熊包圍。
他說：「阿巴札的情況令人擔憂。這座位於針葉樹林中的小鎮實際上已遭到熊的包圍。」
他補充說：「其中一些熊被趕跑，但有3隻熊被射殺(其中一隻體型巨大)。」
未經核實的社群媒體影片據稱顯示，一隻熊游泳渡過該城鎮旁的河流，另一段影片則顯示3頭熊跳躍穿過一條道路，擋住了一整排汽車。
俄羅斯緊急部門表示，在絕大多數情況下，熊在與人類遭遇時都會逃跑。
在克拉斯諾雅斯克邊疆地區，1個月內至少有6人死於熊的攻擊，死者包括退休人士、工人與伐木工人，顯示當地熊患已明顯惡化。 檢方指控官員未能有效控制棕熊數量，也未阻止熊進入人類居住區，認為在多次警告後仍未採取足夠措施，可能構成行政失職。 哈卡斯共和國官員表示，約1萬人口的阿巴札幾乎被熊從四面八方包圍，雖然部分熊已被趕走，但仍有3隻被射殺，其中1隻體型巨大。
精華 FAQ
在克拉斯諾雅斯克邊疆地區，1個月內至少有6人死於熊的攻擊，死者包括退休人士、工人與伐木工人，顯示當地熊患已明顯惡化。
檢方指控官員未能有效控制棕熊數量，也未阻止熊進入人類居住區，認為在多次警告後仍未採取足夠措施，可能構成行政失職。
哈卡斯共和國官員表示，約1萬人口的阿巴札幾乎被熊從四面八方包圍，雖然部分熊已被趕走，但仍有3隻被射殺，其中1隻體型巨大。
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