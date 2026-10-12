俄棕熊數量失控 1個月至少咬死6人 森林小鎮遭「圍城」

俄羅斯今年出現棕熊數量失控的趨勢；圖為位於西伯利亞的克拉斯諾雅斯克邊疆區一座動物園內曾飼養的棕熊。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯西伯利亞克拉斯諾雅斯克與鄰近地區熊患升高，1個月內至少6人遭攻擊死亡，檢方並調查官員是否失職，當地小鎮甚至傳出被熊包圍。

俄羅斯 檢察官表示，在俄羅斯廣闊的西伯利亞克拉斯諾雅斯克邊疆地區(Krasnoyarsk)，1個月內至少已有6人死於熊的攻擊。在此同時，一名鄰近地區的官員甚至通報，熊已經「包圍」了一座城鎮。

央廣引述法新社報導，檢方表示，他們已對此事展開刑事過失調查，指控當地官員未能有效控制熊的數量。

根據俄羅斯自然資源部，俄羅斯的棕熊族群自1990年以來數量已經倍增，從原本約13萬隻增加到2026年的近30.8萬隻。

雖然該部門稱，俄羅斯全國各地的熊攻擊事件數量一直穩定維持在每年20至30起左右，但當地媒體和官員已對不斷上升的襲擊事件數量提出警告。

俄羅斯人口稀少的克拉斯諾雅斯克邊疆地區及哈卡斯共和國(Khakassia)調查委員會(Investigative Committee)在其網站上表示，儘管多次發出警告，當地官員卻「未能採取措施控制這種捕食性動物的數量，也未能阻止牠們出現在人類居住區」。

根據當地媒體報導，兩名退休人士遭到熊攻擊的遺體本月初在偏遠城鎮波德喬索沃(Podtyosovo)附近的森林中被發現。隨後，一名40歲的工廠工人9月6日在徒步穿越森林時，遭熊攻擊身亡。

調查人員表示，隨後數周，又有3人遇害，最新一起案例是一名39歲的伐木工人，在森林看守機器時喪命。

鄰近的哈卡斯共和國副首長布切尼克(Dmitry Buchenik)表示，約有1萬人口的森林城鎮阿巴札(Abaza)，已從「四面八方」遭到熊包圍。

他說：「阿巴札的情況令人擔憂。這座位於針葉樹林中的小鎮實際上已遭到熊的包圍。」

他補充說：「其中一些熊被趕跑，但有3隻熊被射殺(其中一隻體型巨大)。」

未經核實的社群媒體影片據稱顯示，一隻熊游泳渡過該城鎮旁的河流，另一段影片則顯示3頭熊跳躍穿過一條道路，擋住了一整排汽車。

俄羅斯緊急部門表示，在絕大多數情況下，熊在與人類遭遇時都會逃跑。