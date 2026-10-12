全球暖化生態告急…海冰創新低 皇帝企鵝棲地瀕臨滅絕

國際自然保育聯盟指出，估計到2080年代，皇帝企鵝的數量將減少50%。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 最新海洋報告指出，全球海洋快速升溫與酸化，北極海冰大幅縮減，並已讓沿岸基礎設施與皇帝企鵝棲地面臨嚴重威脅。

氣候變遷 正日益改變極地海洋。今日發布的一份年度報告指出，北極海域正迅速暖化 、海冰縮減，地球兩端的野生動物棲地都受到波及。

央廣引述法新社報導，歐洲聯盟（European Union）專門監測全球及歐洲海域狀況的「哥白尼海洋狀態報告」（Copernicus Ocean State Report）指出，全球海洋正在發生的劇烈變化。從地中海與黑海創紀錄的熱浪，到海洋生態系統變遷以及海水酸化日益加劇。

負責執行歐盟 海洋環境監測機構「哥白尼海洋服務」（Copernicus Marine Service）的Mercator Ocean International總幹事巴于赫爾（Pierre Bahurel）表示：「所傳達的訊息非常明確。海洋正在迅速改變。」

全球暖化所造成的更劇烈影響正在南、北兩極地發生，而兩極海域約占全球海洋表面的20%。

這份第10年度的海洋報告指出，自1982年至2024年間，北極海海面與海冰表面的綜合溫度上升4.2℃，相當於每10年升高約1℃。相比之下，全球海面溫度每10年上升約0.12℃。

在西伯利亞北方的喀拉海（Kara Sea）自1982年以來氣溫已上升6.7℃，相當於每10年上升1.68℃。

隨著氣溫升高，自1979年以來北極海冰每10年縮減近50萬平方公里，相當於每10年消失一個西班牙國土的面積。

報告示警，海冰退縮使北極沿岸暴露於海浪之下，加劇海岸侵蝕並提高沿岸社區及基礎設施面臨的風險。

哥白尼海洋服務的海洋學家舒克曼（Karina von Schuckmann）在媒體簡報會上表示：「北極海冰自1980年代初期以來持續減少，使約60%的沿岸基礎設施容易受到侵蝕及海平面上升的影響。」

根據美國國家冰雪資料中心（NSIDC）的記錄，近年如2023年9月10日的最大範圍僅約1,696萬平方公里，創下1979年有衛星記錄以來的冬季最大面積新低。

皇帝企鵝的生存、覓食及繁殖皆仰賴穩定的海冰。剛孵化的企鵝幼雛若在其羽毛尚未發展出防水能力前即掉入冰冷海水中，可能因此死亡。

國際自然保育聯盟（IUCN）今年4月已將皇帝企鵝的保育等級從「近危（near threatened）」提升至「瀕危（endangered）」。如果海冰面積持續以目前的速度消失，預估到2100年將有超過90%的皇帝企鵝族群瀕臨絕跡。