各國入境費飆漲 美國ESTA漲至40.27元

美國電子旅行授權系統(ESTA)於2025年9月30日調漲費用，從21元漲到40元，今年1月1日起又調至40.27元，I-94入境表格費用也在2025年9月30日從6元漲到30元。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 各國紛紛提高或新增入境費與電子授權費，美國ESTA與I-94也在2025年調漲，旅客除多付成本外，還需提防仿冒官方網站的詐騙。

●猶他州 的克拉克(Brian Clark)最近搭機到紐西蘭 ，他做好有18小時時差的心理準備，但沒料到要付70元的入境費。今日美國(USA Today)報導，許多國家開始意識到邊境是個收錢的好地方，包括美國、英國、歐盟和澳洲 等都收取入境費，費用數十元不等，有時甚至需先支付電子入境許可費用才能登機。

紐西蘭向大多數旅客收取100元紐元(約56美元)的「國際旅客保育及旅遊捐」(International Visitor Conservation and Tourism Levy)，再加23紐元(約13美元)的電子旅行授權(NZeTA)，總共123紐元(約70美元)。紐西蘭商業、創新和就業部(Ministry of Business, Innovation and Employment)表示，這筆費用將用於旅遊業和環境保護。

英國也是收取入境費的國家之一。包括美國在內超過80個國家和地區的旅客須辦理電子旅行授權(ETA)，費用為一個人20英鎊(約26美元)，效期為兩年或直到護照過期，可多次入境，每次停留時間最長為6個月，自2月25日開始，航空公司已開始拒絕未持有ETA的旅客登機。

歐盟正規畫實施「歐盟旅行資訊及授權系統」(ETIAS)，預計費用為20歐元(約22美元)，可用於30個歐盟國家，效期為3年或直到護照過期，目前尚未確定實際實施日期。

若要前往澳洲，需要的許可決定該付多少錢。持有美國、加拿大和日本護照者有資格申請ETA，需支付20澳元(約14美元)的應用程式費用，許多歐洲國家護照持有者可免費申請eVisitor簽證，部分國家的公民如英國，也能申請ETA。

因為通過相關法案，美國電子旅行授權系統(ESTA)於2025年9月30日調漲費用，從21元漲到40元，今年1月1日起又依通膨機制微調至40.27元，I-94入境表格費用也在2025年9月30日從6元漲到30元。

溝通策略專家阿布拉姆森(Andy Abramson)的國際旅遊經驗豐富，他說自己曾支付多次這類的費用，更讓他震驚的是這些費用非常普遍，甚至連登機都得先支付電子入境許可費，讓原本相當便捷的流程又增加了一層行政和財務負擔。

當各國政府推出新的數位入境系統時，不法分子也聞風而來，看起來和官方網頁極為相似的第三方網站收取高出政府數倍的價格，但提供的服務僅是替旅客提交一張很簡單的表格。

研究數位消費者行為的電商企業家巴伊達(Chris Bajda)說，詐騙者很擅長購買很像官方帳號的網域名稱，有相關經驗的人都知道，那些網站和官方網站極為類似。克拉克的一位同事就遇到這種情況，他點了第一個搜尋結果，而非到政府官方網站，以為付更多錢能縮短審核時間，結果和其他人一樣等了72小時。

若遇到這樣的狀況，請向發卡機構申請爭議帳款處理，對未如實提供服務的帳款爭議，爭議帳款處理是少數幾個真正有效能保護消費者的措施之一。