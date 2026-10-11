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塵封數十年 梵谷、塞尚、莫內等10餘幅印象派名畫將拍賣 上看5億

編譯俞仲慈／綜合報導
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日前在英國倫敦蘇富比拍賣會預展上，畫廊助理手持塞尚的畫作「丑角」合影。(路透)
日前在英國倫敦蘇富比拍賣會預展上，畫廊助理手持塞尚的畫作「丑角」合影。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

塵封數十年的阿根廷家族印象派收藏將於11月在紐約拍賣，包含梵谷、塞尚、莫內等名作，總值上看5億美元，料掀全球富豪搶標。

●一批10餘幅印象派名畫在阿根廷收藏家手上塵封數十年後，即將公開拍賣，市場人士預估可能拍出5億美元天價，顯示藝術品仍是全球富豪保障資產安全的避風港。

根據紐約郵報報導，這批畫作源自已故阿根廷藝術收藏家內莉·阿里埃塔·德·布拉基耶(Nelly Arrieta de Blaquier)與丈夫、糖業大亨卡洛斯·佩德羅·布拉基耶(Carlos Pedro Blaquier)共同收藏的藝術珍品，由子女繼承並委託國際拍賣公司蘇富比(Sotheby)訂於11月18日在紐約公開拍賣。

拍賣品包含荷蘭後印象派大師梵谷(Vincent van Gogh)和塞尚(Paul Cézanne)等大師十餘幅畫作，其中最受矚目的就是梵谷1890年5月創作的風景畫「盛開的栗樹」(Châtaigniers en fleurs)，預估1億8000萬元，為其晚期傑作；還有塞尚首次以兒子保羅(Paul)為模特兒、身穿丑角(Harlequin)戲服的肖像畫，預估1億2000萬元，該系列共有四幅同類畫作，其中三幅均被博物館收藏。

位於巴黎的奧塞美術館(Musée d'Orsay)收藏全世界頂級印象派作品，蘇富比印象派與現代藝術部門主管海倫娜·紐曼(Helena Newman)將這批藏品視為迷你版奧塞美術館：「在蘇富比工作30餘年來，我從未有幸經手如此內容豐富且品質傑出的收藏品。」

此批拍賣品還包括印象派大師莫內(Claude Monet)和畢沙羅(Camille Pissarro)描繪巴黎風光的畫作、竇加(Edgar Degas)賽馬主題作品以及雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)划船場景，每件估值均超過數千萬元，藝術拍賣專家胡克(Philip Hook)將這批藏品視為一項傳奇：「沒人真正了解其中有什麼，因此這批畫作如今終於公開亮相，著實令人無比興奮。」並強調：「這批藏品極具收藏巧思，鎖定印象派與後印象派每一位藝術大師的代表作，絕非一件容易的事，他們以極高鑑賞力取得巨大成功。」

因此吸引全球買家關注，包括美國科技大亨、財力雄厚的中東財團以及來自北美、歐洲、中東和亞洲的金字塔收藏家，紐曼指出：「當前全球地緣政治普遍充滿不確定性的情況下，大家似乎轉而青睞那些久經考驗且被公認具收藏價值的藝術品，因此這類博物館等級的印象派藏品實屬罕見。」

日前]在英國倫敦蘇富比拍賣會預展上，畫廊助理手持印象派大師莫內的畫作「杜樂麗花園...
日前]在英國倫敦蘇富比拍賣會預展上，畫廊助理手持印象派大師莫內的畫作「杜樂麗花園」合影。(路透)

精華 FAQ

  • 這批作品原由已故阿根廷收藏家內莉·阿里埃塔·德·布拉基耶與丈夫共同蒐集，後由子女繼承，委託蘇富比於11月18日在紐約公開拍賣。

  • 焦點包括梵谷1890年的《盛開的栗樹》，估值約1億8000萬美元；以及塞尚以兒子為模特兒的丑角肖像，估值約1億2000萬美元。

  • 因為這批作品涵蓋梵谷、塞尚、莫內、畢沙羅、竇加與雷諾瓦等大師代表作，屬博物館等級藏品，在地緣政治不確定下更被視為穩健保值資產。

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