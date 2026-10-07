巴黎醫院地下挖出遭凱薩摧毀堡壘 解開數百年謎團

羅馬凱撒大帝（Julius Caesar）。Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 考古學家在巴黎 Hôtel-Dieu 醫院地下發現高盧時期城牆與火燒遺跡，證實遭凱撒摧毀的盧特西亞堡壘並未消失，而是埋於地底。

法國一座兩千年前被羅馬凱撒大帝（Julius Caesar）摧毀的凱爾特（Celtic）堡壘已被發掘出來，解開了數世紀來歷史學家的謎團。

紐約郵報報導，考古學家在巴黎一座醫院下方、距離聖母院不遠處，發掘出一道城牆及其他證據；結果證明，這座堡壘並未消失，只是沉入了地下。

根據科普網站Livescience報導，法蘭西島大區考古服務局（DRAC）的考古專家德尚（Stéphane Deschamps）表示，這項發現填補了考古學上的空白。

這座堡壘曾用於保衛盧特西亞（Lutetia），這個位於塞納河中島上的凱爾特人前羅馬時期聚落，即今日「光之城」（City of Light）的發源地。

在西元前58年至50年的高盧戰爭（Gallic Wars）期間，這座前哨站曾遭到凱撒大帝率兵圍攻。這位「終身獨裁者」於西元前52年的盧特西亞戰役中擊敗了守軍，但居民放火焚毀了村莊並切斷橋樑，阻止了盧特西亞落入羅馬人之手。

在戰事轟轟烈烈結束後，這座堡壘隨即從歷史上消失；直到今年二月，考古學家在巴黎最古老且仍在運作的醫院Hôtel-Dieu庭院進行挖掘時，發現了一道長達65英尺、由燒焦的石塊與木材築成的城牆，建築明顯帶有凱爾特風格。

DRAC考古專家夏維-德里厄（Dorothée Chaoui-Derieux）在聲明中指出，這道城牆的建築結構，以大型石塊和互鎖樑系統，讓他們確信這是高盧傳統的城牆。

在這座如今已位於地下的戰鬥據點腳下，還發現一支高盧的矛頭；而附近燒焦的種子與一棟被燒毀的木造建築，則顯示該遺址曾深陷烈焰中。

夏維-德里厄表示，透過對木質殘骸進行碳定年法（carbon dating）分析，研究人員判定這些遺跡可追溯至西元前200年至西元前10年間。

德尚說，綜合這些拼圖般的碎片後，研究人員相信他們可能已發現關於巴黎建城位置與凱爾特歷史紀錄真實性的世紀之謎關鍵線索。

法國文化部長佩加（Catherine Pégard）日前表示，若其理論正確，這可能是迄今理解高盧時期的盧特西亞所發現的最重要遺跡之一。