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從結婚必買到智商稅 年輕人為何不再迷戀天然鑽石？

記者許珮絨
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中國掌握全球大部分人工鑽石產能，技術成熟且成本低廉，這項優勢正被視為切入AI晶片...
中國掌握全球大部分人工鑽石產能，技術成熟且成本低廉，這項優勢正被視為切入AI晶片散熱材料供應鏈的重要籌碼。圖為人工鑽石成品吸引消費者觀賞。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

天然鑽石因品牌與行銷溢價不再被視為保值資產，年輕人轉向價格更低、克拉更大的培育鑽石，並受其永續形象吸引。

自1947年戴比爾斯推出「鑽石恆久遠，一顆永留傳」廣告詞以來，天然鑽石與婚姻承諾綁定了大半個世紀，這套消費共識近年卻逐漸鬆動。對當代年輕消費者而言，天然鑽石過去仰賴稀缺性支撐的高溢價商業模式已逐漸失去說服力，許多人甚至將其戲稱為智商稅。

這種質疑首先反映在鑽石的保值性。過去鑽石常被包裝成具有保值乃至增值潛力的資產，但隨著資訊透明化，消費者發現鑽戒售價中有相當部分來自品牌溢價、行銷費用與門市租金等成本，一旦轉手這些附加價值往往難以回收。

二手市場主要依4C標準（克拉、顏色、淨度、切工）與戒托金屬殘值估價，多數1克拉天然鑽戒，正規回收價通常只剩原價的30%至60%，1克拉以下的鑽石折價幅度更大。相較於具備公開市場報價、變現管道成熟的黃金，鑽石非標準化且流動性差，愈來愈難被當成資產配置的選項。

鑽石失去保值光環，價格自然成為年輕人重新衡量這項消費的關鍵。婚禮產業研究機構The Knot今年4月發布報告，人工培育鑽石在美國訂婚戒指市場的市占率已突破6成，自2020年以來6年間增加239%。

培育鑽戒平均花費4300美元，主石平均2.0克拉；天然鑽戒平均花費7000美元，主石平均僅1.6克拉。對預算有限的年輕消費者來說，同等金額下，培育鑽石可以換來更大的克拉數，省下的錢還能用於旅行或投資。

除了價格因素，Z世代是對環境與社會治理（ESG）議題最為敏感的群體之一。天然鑽石每開採1克拉，需翻動約100到250平方公尺土地、消耗480到750公升水資源，且伴隨「血鑽石」與勞工剝削爭議。培育鑽石幾乎不涉及土地開採，用水量也較低，若倚賴燃煤發電碳足跡可能偏高，但「無須挖礦」的形象讓它更貼近年輕消費者對永續消費的期待。（許珮絨）

精華 FAQ

  • 因為資訊更透明後，消費者看見鑽戒售價包含品牌溢價、行銷費用與門市成本，轉手時很難回收；加上二手流通不如黃金，天然鑽石的資產屬性明顯下降。

  • 文章指出，多數1克拉天然鑽戒的正規回收價通常只剩原價的30%至60%，而1克拉以下的鑽石折價更大，主要依4C標準與戒托金屬殘值估價。

  • 因為同樣預算下，培育鑽石能買到更大的克拉數，且平均花費更低；同時它不需大規模挖礦，較符合Z世代重視ESG與永續消費的期待。

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