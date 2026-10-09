埃及總統曾憂「人口激增」 生活成本飆 生育率4年降了18%

埃及生育率自2021年的2.85人降至2025年的2.33人，降幅達18.2%。圖為一名抱著嬰兒的婦女在開羅的市場購物。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 埃及近年生育率明顯下滑，主因除政府節育政策外，經濟壓力、結婚與養育成本上升也改變了民眾生育意願。

埃及 長期面臨的人口快速成長問題出現明顯轉折。最新統計顯示，埃及生育率自2021年的2.85人降至2025年的2.33人，降幅達18.2%。15至19歲女性的生育率也從2021年的每千名女性約50人，降至2025年的34.6人，4年間下降約31%。專家分析，近年生活成本飆升，逐漸改變埃及家庭的生育選擇。

「今日埃及報」（Al-Masry Al-Youm）報導，根據埃及中央公共動員與統計局（CAPMAS）最新調查，2025年埃及每名婦女平均生育2.33人。埃及政府目前的人口目標，是在2027年將生育率降至2.1；近年持續推行的家庭計畫措施，以及民眾生育觀念改變，都是生育率下降的因素。

埃及人口文化長期受伊斯蘭信仰影響，將孩子視為真主的恩賜，且埃及法律對墮胎採取嚴格限制；此外，埃及傳統社會也保有大家族文化，2014年的數據顯示，每名埃及婦女的平均生育人數高達3.5人。

然而過去數年，埃及遭遇種種經濟困境和區域安全挑戰，各項物資成本不斷攀升，也加重人口快速增加所帶來的公共服務、資源及糧食供應壓力。政府自2020年起推動「兩個恰恰好」（Etnein Kefaya）運動，為參與計畫生育的夫妻提供經濟補助。

埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）2023年曾警告，「人口激增可能會給我們國家帶來災難性後果。」衛生和人口部長阿卜杜勒加法爾（Khalid Abdel-Ghaffar）也補充說：「人口問題是埃及當前和未來的最大挑戰，這個問題已阻礙埃及的經濟和公民生活品質發展。」

針對埃及近年婦女生育人數逐年下降，除政府推行的家庭計畫措施，生活成本上升，以及結婚及養育子女負擔增加，也正在改變埃及家庭的生育選擇，使人口問題從過去的「生太多」，逐漸轉向如何在經濟壓力下維持人口發展的平衡。

經濟學者阿布鐸（Rashad Abdo）指出，部分人口生活在官方貧窮線以下，已直接影響年輕人結婚及組建家庭的能力；社會學者札卡利亞（Hoda Zakaria）則觀察到，中上階層及中產階級的生育率下降尤其明顯，都市年輕人更加重視婚姻及養育成本。

25歲埃及青年阿邁德（Ahmed）9月剛結婚。他說，自己剛從軍中退伍，正準備進入法律事務所發展，「如果妻子懷了孕就順其自然」，但目前只能負擔生養一個孩子。

社會學家賽薩德克（Said Sadek）提醒，政府應及早因應家庭財務壓力造成出生率下降的問題，讓年輕人更有能力選擇是否結婚及生育子女。