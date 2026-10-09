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南韓「銀髮浪潮」危機 65歲人口逾1112萬 38%高齡獨居

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南韓「銀髮浪潮」速度不容小覷。(路透)
南韓「銀髮浪潮」速度不容小覷。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

南韓高齡化持續加劇，65歲以上人口已逾1112萬，獨居與高齡戶主家庭快速增加，未來人口結構與家庭型態將大幅改變。

南韓「銀髮浪潮」正以歷史性的速度襲來。南韓國家數據處近日公布《2026高齡者統計》指出，今年65歲以上人口達1112.5萬人，占總人口21.6%，較2025年的20.3%進一步上升，顯示南韓超高齡社會規模持續擴大。

統計顯示，今年65歲以上人口擔任戶主的高齡家庭達650.7萬戶，占全國家庭28.8%。其中，高齡家庭約38%為一人家庭，反映高齡人口獨居現象持續增加。官方推算，65歲以上人口擔任戶主的家庭數量將於2038年突破1000萬戶，到2052年增至1178.8萬戶，占全國家庭50.6%。

在健康及經濟保障方面，2024年南韓65歲人口平均餘命為21.7年，其中男性19.5年、女性23.7年。同年，65歲以上高齡人口年金受給率達91.2%，平均每月受給金額為73.7萬韓元。

家庭財務方面，2025年65歲以上人口擔任戶主家庭的平均淨資產為4億9279萬韓元，較前一年增加2685萬韓元。

南韓人口高齡化仍將持續。國家數據處預測，65歲以上人口占比將於2036年超過30%，2050年突破40%。隨著高齡人口及高齡家庭持續增加，南韓人口結構及家庭型態將進一步改變。

精華 FAQ

  • 根據《2026高齡者統計》，南韓今年65歲以上人口達1112.5萬人，占總人口21.6%，較2025年的20.3%再升高，顯示超高齡社會規模持續擴大。

  • 今年65歲以上人口擔任戶主的高齡家庭達650.7萬戶，占全國家庭28.8%，其中約38%是一人家庭，反映南韓高齡者獨居情況持續增加。

  • 官方推估，高齡戶主家庭將在2038年突破1000萬戶，2052年增至1178.8萬戶，占全國家庭50.6%；同時65歲以上人口占比也將於2036年逾30%，2050年突破40%。

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