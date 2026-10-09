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澳洲政府示警：2060年代 澳洲人口將首度「生不如死」

中央社
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澳洲將對正面臨人口老化、出生率下降及移民人數減少的澳洲經濟產生深遠影響。（路透）
澳洲將對正面臨人口老化、出生率下降及移民人數減少的澳洲經濟產生深遠影響。（路透）

澳洲政府日前預測，該國死亡人數將在2060年代首次超過出生人數；這項結構變化將對正面臨人口老化、出生率下降及移民人數減少的澳洲經濟產生深遠影響。

路透社報導，澳洲財政部日前發布的「代際報告」（Intergenerational Report）指出，人工智慧（AI）、地緣政治分裂、能源轉型、人口老化，以及經濟結構轉型至服務業，將是未來40年影響澳洲經濟前景的5大關鍵變革。

報告預測，隨著生育率下滑和淨海外移民（即入境移民減移出人口）持續下滑並逐漸趨穩，未來40年澳洲人口成長率將放緩至每年0.9%，低於過去40年平均1.4%的成長速度。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）在演說中指出：「預計到2060年代，澳洲死亡人數將首度超越出生人數。」他說：「85歲以上的澳洲人數至2066年將成長三倍，對醫療服務的需求也會進一步增加。」

澳洲數十年來仰賴移民來抵消低出生率，維持人口成長。不過，隨著移民增速放緩，澳洲正逐步走向日本、德國和韓國等許多已開發國家早已面臨的局面，即死亡人數已經超過出生人數。

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