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日最帥大叔聲優遭AI仿聲 法院駁回這要求

中央社
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日本知名聲優津田健次郎的聲線極具特色，曾獲聲優大獎。（翻攝津田健次郎X平台）
日本知名聲優津田健次郎的聲線極具特色，曾獲聲優大獎。（翻攝津田健次郎X平台）

AI摘要

文章摘要整理：

東京地方法院首度指出聲音與肖像同受公開權保障，但因涉案AI仿聲影片已被刪除，最終駁回聲優津田健次郎的刪除訴求。

日本知名聲優津田健次郎先前控告TikTok營運公司，要求刪除未經同意、利用AI模仿其聲音製作的影片。東京地方法院9月30日宣判，人的聲音與肖像一樣受「公開權」保障，為日本司法首度對聲音的權利保護作出法律認定；不過，由於涉案影片已經刪除，法院最終駁回了津田要求刪除影片的請求。   

訴狀指出，2024年7月開始，TikTok出現一個頭像酷似津田配音角色「咒術迴戰」七海建人的匿名帳戶。截至2025年9月為止，該帳號發布了188支主題涵蓋都市傳說、超自然現象及生活冷知識的影片，影片旁白加入模仿津田聲線的聲音，引來網友留言表示「聽起來像津田」。

該帳號擁有21萬訂閱者，每支影片平均觀看次數多達147萬次，估計每月可為發布者帶來70萬日圓（約4400美元）收益。津田於2025年11月提起訴訟，主張影片靠著模仿其聲音特質提高了商品價值，侵犯其肖像與聲音產生的商業顧客吸引力（即「公開權」），並違反「不正競爭防止法」，要求TikTok刪除相關影片。

對此，TikTok在庭上反駁，表示影片旁白使用的是普遍的男性聲音，不會產生與津田本人混淆的疑慮；且上傳者已將影片移除，伺服器上無相關資料，原告已無訴訟利益。

東京地方法院審判長高橋彩於9月30日做出判決，強調「人的聲音與肖像一樣，是個人人格的象徵」。判決理由指出，若擅自使用他人聲音的主要目的是利用該聲音吸引顧客的能力，即可能構成侵害「公開權」。

然而，法院同時指出，由於相關問題影片已經從營運公司的伺服器中刪除，因此判決駁回津田的請求，亦未進一步就本案影片是否實質構成侵權做出最終判斷。   

津田以低沉富有磁性的嗓音與型男外貌著稱，被封為「日本最帥大叔聲優」。他於2021年獲得聲優大賞「主演男優賞」，去年更拿下Oricon News最受歡迎聲優男性組第一名。走紅後他不僅戲約不斷，也成為編導，實現年輕時的夢想，然而多年奮鬥建立的形象，卻在生成式AI時代面臨未經授權模仿聲音的挑戰。

精華 FAQ

  • 法院首度明確表示，人的聲音和肖像一樣，屬於個人人格象徵，受到「公開權」保護；若未經同意利用他人聲音吸引顧客，可能構成侵害。

  • 他主張有人在TikTok上以AI模仿其聲線製作影片，藉此提升內容吸引力與商業價值，侵害其聲音與肖像所形成的顧客吸引力，並要求刪除相關影片。

  • 雖然法院認為聲音可能受公開權保障，但涉案影片已從營運公司伺服器中刪除，相關資料也不存在，因此認定已無必要再命其刪除，故駁回請求。

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