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日本麥當勞北海道91店急停牛肉漢堡「月見堡、大麥克」下架原因曝光

記者廖靜清／台北即時報導
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(取材自McDonaldsJapan)
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AI摘要

文章摘要整理：

日本麥當勞因北海道部分牛肉漢堡排疑未達品質標準，預防性下架10款商品後又提前恢復供應；食藥署並表示台灣未使用相同原料。

要到日本旅遊民眾注意，日本麥當勞近日因部分牛肉漢堡排可能未達公司品質標準，一度緊急暫停北海道境內全部91家門市多款牛肉漢堡販售，包括人氣商品「大麥克」及秋季限定「月見堡」系列都受到影響。日本麥當勞採取預防性下架措施，台灣則並未輸入或使用本次日本事件所涉及的相同原料。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷表示，有關媒體報導日本麥當勞部分牛肉漢堡停售一事，經洽台灣麥當勞（和德昌公司）了解，台灣與日本麥當勞的菜單及原料供應體系不同，所使用的原料來源亦不同，台灣並未輸入或使用本次日本事件所涉及的相同原料。

日本麥當勞受影響商品多達10款，包括漢堡、吉事漢堡、雞蛋吉事堡、培根生菜堡、雙層吉事堡、大麥克，以及正值秋季熱賣的月見堡、起司月見堡、北海道馬鈴薯黑胡椒月見堡、起司雙層月見堡等，相關夜間加倍牛肉漢堡品項也包含在內。

日本當地媒體報導，相關停售措施實際上從9月30日晚間陸續展開，有消費者前往門市時，發現點餐螢幕上多款牛肉漢堡無法選購。由於正值日本麥當勞每年秋季主打「月見」系列的銷售期間，北海道全境突然停售牛肉漢堡，也引發不少消費者關注。

日本麥當勞目前公開說明僅指出，部分送抵北海道門市的牛肉漢堡排「可能未達公司品質標準」，並未進一步公布究竟是哪項品質指標出現問題。業者因此採取預防性措施，全面停止相關產品銷售，同時更換庫存並重新整備供應體系。

原先業者預計停售至10月2日，並自10月3日起恢復正常供應。不過，日本麥當勞10月2日進一步宣布，替代庫存及供應體系整備進度較預期快，因此提前從2日起，在準備完成的北海道門市陸續恢復相關商品販售。

精華 FAQ

  • 因部分送抵北海道門市的牛肉漢堡排可能未達公司品質標準，日本麥當勞採取預防性措施，先暫停相關商品販售並更換庫存，以避免進一步風險。

  • 受影響商品約有10款，包括漢堡、吉事漢堡、雞蛋吉事堡、培根生菜堡、雙層吉事堡、大麥克，以及月見堡系列與夜間加倍牛肉漢堡等。

  • 食藥署向台灣麥當勞確認後表示，台灣與日本的菜單和原料供應體系不同，使用的原料來源也不一樣，台灣並未輸入或使用此次事件涉及的相同原料。

日本 麥當勞

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