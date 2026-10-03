吉娃娃也能當軍犬 墨西哥國民衛隊迎來「迷你新兵」
墨西哥國民衛隊收養13個月大吉娃娃康曼多，讓牠接受搜救訓練並出席宣傳活動，以小體型與親民形象吸引社會關注。
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墨西哥國民衛隊收養13個月大吉娃娃康曼多，讓牠接受搜救訓練並出席宣傳活動，以小體型與親民形象吸引社會關注。
墨西哥國民衛隊近日出現一名與眾不同的新成員：13個月大的吉娃娃「康曼多」（Comando）身高僅21公分，卻被賦予搜救訓練任務。這隻體重約7磅（約3.2公斤）的小狗穿上迷你戰術背心、頭盔及護目鏡，甚至配備頭戴式攝影機，除了擔任親民「吉祥物」，也接受正式搜救訓練。
路透報導，康曼多上周在墨西哥市參加訓練，在國民衛隊隊員引導下爬上階梯、跨越障礙，一旁還有已受完整訓練、體型大得多的軍犬「Roko」觀察。
國民衛隊黛博拉・赫南德茲中尉表示，康曼多打破了兩種刻板印象，一是只有大型犬才能在國民衛隊服役，二是採取軍事化訓練的部隊無法與民眾建立更親切的連結。她說，康曼多的存在提醒民眾，「制服之下，我們也是人」。
康曼多約6個月前在北部奇瓦瓦州被國民衛隊收養，牠的名字正是取自該州。原本的飼主年事已高，無法繼續照顧牠，因此康曼多成為國民衛隊一員。如今，牠除了接受訓練，也會出席公民儀式、學校活動及社區推廣活動。
目前墨西哥國民衛隊約有350隻軍犬，大多是德國牧羊犬、拉布拉多等傳統工作犬種。身形嬌小、耳朵直立、個性活潑的吉娃娃，雖然警覺性高且精力充沛，卻很少被視為適合執行軍警任務的犬種。
康曼多目前已參加墨西哥獨立日遊行，還有民眾為牠製作動畫形象，社群媒體上也出現愈來愈多以牠為主題的迷因。對這隻體型最小的「新兵」而言，牠的任務不只是在障礙場上完成訓練，也包括以獨特的外型拉近國民衛隊與民眾之間的距離。
康曼多是一隻13個月大的吉娃娃，身高僅21公分、體重約3.2公斤，卻被納入國民衛隊並接受搜救訓練，成為罕見的「迷你新兵」。 牠穿上迷你戰術背心、頭盔與護目鏡，還配備頭戴式攝影機，參與障礙與階梯訓練，同時也出席公民儀式、學校活動和社區推廣活動。 官方希望康曼多能打破只有大型犬適合服役的印象，也展現軍事化部隊同樣能親近民眾，藉由牠的可愛形象強化與社會的連結。
精華 FAQ
康曼多是一隻13個月大的吉娃娃，身高僅21公分、體重約3.2公斤，卻被納入國民衛隊並接受搜救訓練，成為罕見的「迷你新兵」。
牠穿上迷你戰術背心、頭盔與護目鏡，還配備頭戴式攝影機，參與障礙與階梯訓練，同時也出席公民儀式、學校活動和社區推廣活動。
官方希望康曼多能打破只有大型犬適合服役的印象，也展現軍事化部隊同樣能親近民眾，藉由牠的可愛形象強化與社會的連結。
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