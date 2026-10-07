我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

完美老公驟逝竟留一屁股債 日妻錯愕挖真相…保險也偷解約

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本一名人妻在丈夫猝逝後強忍悲痛處理後事，卻意外揭開丈夫生前隱瞞的秘密與債務。(...
日本一名人妻在丈夫猝逝後強忍悲痛處理後事，卻意外揭開丈夫生前隱瞞的秘密與債務。(圖／AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

日本44歲女子在丈夫猝逝後，竟接連發現對方隱瞞存款、保險與多筆借款，留下約200萬日圓債務，讓她在悲痛之外更感被背叛。

日本一名44歲的女性詩織（化名）日前分享了自身的痛心遭遇，她的丈夫在今年不幸因病突然猝逝，沒想到在她強忍悲痛處理後事時，卻意外揭開了丈夫生前隱瞞的無數秘密與債務，讓她不僅失去摯愛，更深陷被背叛的錯愕與混亂之中。

據日媒《All About》報導，詩織與丈夫從大學時代就是無話不談的好友，畢業多年後重逢相戀，並在28歲那年攜手步入婚姻。兩人婚後育有一女一男，丈夫一直是個極具親和力且熱愛家庭的好爸爸，周末總是帶全家出遊，只要他開口說「今天來包餃子」，孩子們就會開心取消與朋友的約會留在家中。全家在今年元旦還一起跨年、去神社和看表演，親密溫馨的家庭氛圍令旁人羨慕不已。

然而，這份幸福卻在今年1月6日劃下句點。當天早晨，詩織與丈夫像往常一樣一起搭電車出門，並在轉乘站揮手道別，確認下班時間。沒想到僅過了6個小時，詩織便接獲丈夫公司的緊急通知，趕抵醫院時丈夫已無生命跡象，經醫師判定死因是主動脈剝離。

詩織與孩子們面對這突如其來的死訊陷入茫然與崩潰，直到母親趕來協助家務並叮嚀她「為了孩子必須吃東西」，她才在葬禮結束3天後第一次崩潰大哭。

當詩織強忍悲痛準備重整生活時，更大的震撼卻接踵而至。她與丈夫過去約定按收入比例分擔生活費，各自處理剩餘存款，且原本正計畫購買新房。但當她與丈夫公司辦理後續事務時，公司人事卻告知，丈夫生前曾聲稱已有數百萬日圓的員工儲蓄金，實際上竟只剩10萬日圓（約634美元）；不僅如此，連原本投保的保險，也在不知何時被悄悄解約，讓她完全摸不著頭緒。

更令人錯愕的是，人事隨後難以啟齒地透露，公司內部竟有超過10名同事私下借錢給丈夫，每人金額約10萬日圓不等；甚至連大學時代的朋友也陸續找上門，透露曾借給他3萬至5萬日圓未還（約190至317美元）。

詩織百思不得其解，因為丈夫生前並非揮霍無度之人，鮮少添購新西裝，不會買昂貴玩具給孩子，也未曾向公婆寄錢，完全看不出錢究竟花去哪裡。

詩織最終幫丈夫償還了目前已知約200萬日圓（約1萬2671美元）的債務，但面對深愛的丈夫隱藏的「另一面」，她至今仍充滿疑問與背叛感。她坦言，不知道丈夫當初究竟是出了什麼狀況，甚至開始懷疑丈夫是否真的愛這個家，如今她只能咬牙帶領孩子適應沒有丈夫的新生活，並希望某天能解開這個埋藏在心中的疑團。

精華 FAQ

  • 他在家人眼中是親和力很強、熱愛家庭的好爸爸，週末常帶全家出遊，還會陪孩子一起做家事或活動，整體形象非常顧家。

  • 她發現丈夫不僅對外宣稱的員工儲蓄金與實際存款差很多，保險也被偷偷解約，還向多名同事與朋友借錢，留下不少未清債務。

  • 詩織在失去丈夫後，又得承擔約200萬日圓債務與情感衝擊，只能一邊撫養孩子、一邊試圖釐清丈夫生前隱瞞的一切。

保險 日本

上一則

士兵涉殺日女 沖繩美軍暫停行動48小時 禁酒宵禁1個月

下一則

南韓亞運男足奪金 球員卻喊為免役 韓國防部：考慮取消

延伸閱讀

43歲華女KTV聚會後猝死 家屬質疑施救過程

43歲華女KTV聚會後猝死 家屬質疑施救過程
華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱
肯州女嬰獲器捐救命 23年後嫁給救命恩人弟弟

肯州女嬰獲器捐救命 23年後嫁給救命恩人弟弟
當年9天閃婚…相守38年零緋聞 劉歡妻「8字告白」淚別摯愛

當年9天閃婚…相守38年零緋聞 劉歡妻「8字告白」淚別摯愛

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕