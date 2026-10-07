曾創最快破千萬訂閱紀錄 日36歲超級網紅 夜店酒醉性騷被逮

日本YouTuber「VAMBI」，傳在夜店性騷擾20歲女子。(圖／取自VAMBI Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 日本知名網紅VAMBI在東京六本木夜店涉嫌性騷擾女子，遭警方依現行犯逮捕；其經紀公司稱仍在確認情況，詳細案情待查。

曾創下日本YouTuber 最快達成1000萬訂閱紀錄的36歲網紅VAMBI（本名白井龍樹），近日凌晨驚傳在東京六本木一家夜店涉嫌觸摸20多歲女子下體，警方獲報後到場，以涉嫌違反「迷惑防止條例」將他依現行犯逮捕。VAMBI所屬經紀公司表示，目前正在確認相關情況。

綜合日媒報導，VAMBI當天凌晨4時左右在東京都港區六本木一家夜店內，涉嫌觸摸一名20多歲女子的下體。警方接獲通報後趕抵現場，將他當場逮捕。警方指出，事發時VAMBI疑似處於醉酒狀態，目前正進一步調查案情。

事件曝光後，VAMBI所屬經紀公司太田計畫表示「目前正在確認中」，截至目前，公司官網及官方社群尚未公布進一步說明。

VAMBI出身單親家庭，家中6個兄弟姊妹中排行老三，因父親曾為舞台演員，他從小夢想走演藝圈，2014年以視覺系樂團「LOG-ログ-」主唱身分出道，樂團2016年解散後轉戰YouTube，後來與前偶像Yun組成「VAMYUN」，兩人於2023年正式解散。

VAMBI在2022年7月開設新的YouTube頻道，起初以蒙面蜘蛛人造型登場的搞笑趣味影音暴紅，雖然刻意隱藏真面目，仍以373天就吸引超過1000萬人訂閱，創下日本YouTuber最快達成千萬訂閱的紀錄，2023年8月，他公開真實身分，並將頻道更名為「Spider-VAMBI」。目前「Spider-VAMBI」擁有逾1800萬訂閱，原本的「ヴァンビ／Vambi」頻道也有約200萬訂閱，成為日本知名網路創作者。

近年VAMBI也跨足商業與演藝活動，2024年成立公司「HERO'ZZ」並擔任代表董事，另主持網路及電視節目。如今突傳涉嫌在夜店性騷 擾遭逮捕，引發日本網路關注，詳細案情仍待警方調查。