冒充公職竊盜潛逃 土耳其通緝犯冒用妹妹身分 男扮女裝躲8年

為逃避警方追捕，土耳其通緝犯過去數年一直男扮女裝，甚至冒用親妹妹的身分證件生活。(圖/Instagram影片截圖、Facebook影片截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 土耳其通緝犯巴沙爾因盜竊與冒充公職遭判刑後逃亡8年，期間以女裝及妹妹身分生活，最終在伊斯坦布爾遭警方以指紋識破逮捕。

土耳其 伊斯坦布爾近日逮捕一名潛逃8年的通緝犯，令人意外的是，他為躲避警方追捕，多年來竟戴假髮、穿女裝，以女性身分生活，甚至冒用親妹妹的身分證件，最終仍被警方透過指紋識破身分。

綜合土耳其當地媒體報導，這名逃犯為特格魯爾．巴沙爾（Tuğrul Başar）。他2010年在土耳其北部黑海沿岸的薩姆松省（Samsun），因涉嫌冒充公職人員盜竊，被法院判處三項有期徒刑定讞。2018年2月28日起遭通緝後，他便銷聲匿跡，多年來躲避警方追捕。

伊斯坦布爾警方治安分局緝捕逃犯科近期掌握線索，懷疑鎖定巴沙爾藏匿於伊斯坦布爾的卡德柯伊區（Kadıköy），經調查及跟蹤後發現，發現巴沙爾為了避免被執法人員抓獲，平時會戴上假髮並穿上女裝，以女性形象示人。

掌握確鑿證據後，警方專案小組在街頭展開突擊行動，將正在以女裝打扮活動的巴沙爾當場拘捕，並帶往伊斯坦布爾卡德柯伊的伊斯凱萊警察局接受進一步審訊。由於他的外貌已與過去照片有明顯差異，警方一度難以確認身分，最後透過指紋檢測證實，眼前這名「女子」就是遭通緝多年的巴沙爾。

警方截查時也發現，他身上仍帶著妹妹的身分證。除了原本未執行完畢的「無權冒充官方身分進行盜竊」等三項罪名外，當局已正式就其「非法使用他人身分資訊」相關罪名加以指控，案件目前已移交當地司法機關審理。

巴沙爾之後被移送至卡德柯伊碼頭警察局。消息傳到網路，甚至還有人稱巴沙爾曾接受性別重置手術，但相關說法尚未受到官方證實。