玩具反斗城2大主因年底退出日本 150家門市唐吉訶德接手

日本東京台場的玩具反斗城(Toys R Us)門市。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 玩具反斗城日本因少子化、網購崛起與競爭加劇連年虧損。

玩具反斗城日本因少子化、網購崛起與競爭加劇連年虧損。 重點二： PPIH將收購日本約150家門市並續聘現有員工。

PPIH將收購日本約150家門市並續聘現有員工。 重點三：品牌短期保留但將重塑業態，最終退出日本市場。

AI摘要 文章摘要整理： 玩具反斗城日本事業受少子化、網購競爭與同業壓力衝擊，最快今年底退出市場，約150家門市將由唐吉訶德母公司PPIH接手並轉型經營。

隨著日本 出生率持續下降，加上網路購物崛起及競爭加劇等多重壓力，玩具零售商 「玩具反斗城」(Toys R Us) 日本事業已連續8年出現淨損，最新消息決定最快將於今年底退出日本市場，同時玩具反斗城目前150家門市則將改由折扣連鎖店「唐吉訶德」(Don Quijote，Donki)營運。

知情人士透露，「唐吉訶德」的營運商泛太平洋國際控股(Pan Pacific International Holdings，PPIH)將從香港 母公司Toys R Us Asia手中收購日本事業，包含目前全日本約150家門市，且繼續聘用現有員工，交易總金額可能達約100億日圓(約6330萬美元)。PPIH計畫重新打造門市業態，Toys R Us品牌名稱短期內仍會保留，但最終將從日本各地門市消失。

PPIH預計將開發全新的零售模式，並重新打造門市品牌，除了兒童玩具，也計畫販售包括卡牌遊戲在內、受到兒童與成人消費者歡迎的商品。PPIH認為，收購玩具反斗城日本事業可進一步拓展接觸兒童及家庭客群的管道，同時也有助於為旗下唐吉訶德門市開發新商品。

當時作為全球最大的玩具零售商美國玩具反斗城(Toys R Us)，1991年在日本茨城縣開設首間門市。這項進軍日本市場的行動，被視為美日「結構性障礙倡議」(Structural Impediments Initiative)談判的直接成果。當時日本的「大規模零售店法」對大型零售店開設設有嚴格限制，美國要求日本進一步開放市場、降低相關限制，最終促成玩具反斗城進入日本市場鋪路。

玩具反斗城進軍日本之初，主打「天天低價」策略。當時日本玩具業者普遍按照定價販售商品，玩具反斗城則透過大型店面大量進貨，以折扣價格銷售各式玩具，迅速建立市場地位，在日本門市數最高峰一度超過160家。

然而，隨著消費者逐漸轉向亞馬遜(Amazon)等網路購物平台，美國母公司的經營表現日益惡化，並於2017年聲請破產，同時在隔年清算旗下事業，關閉全美735家門市。

在母公司破產後，玩具反斗城的日本事業則於2017年4月成為Toys R Us Asia的全資子公司。不過，近年來受到家電量販店競爭加劇、業者擴大玩具商品銷售，以及網路購物興起等因素衝擊，日本Toys R Us的經營仍不敵嚴峻挑戰。