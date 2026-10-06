AI衝擊瑞士職場 新移民面對學徒制陷入「職涯焦慮」
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瑞士學徒制雖具優勢，但新移民家庭常因分流制度、職位競爭與AI衝擊而陷入職涯焦慮，專家呼籲家長冷靜陪伴並協助孩子探索方向。
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瑞士學徒制雖具優勢，但新移民家庭常因分流制度、職位競爭與AI衝擊而陷入職涯焦慮，專家呼籲家長冷靜陪伴並協助孩子探索方向。
瑞士技職教育享譽全球，但複雜的學徒分流制度常讓不諳國情的新移民家庭陷入「職涯焦慮」。當地職涯諮詢專家指出，面對激烈的學徒職位競爭與高達2成的初期退出率，家長應以傾聽陪伴取代施壓，協助青少年探索適合的人生方向。
瑞士的公益組織「堅強的父母帶出堅強的孩子」（Starke Eltern–Starke Jugend，S.E.S.J.）由專業人士成立，提供免費、多語言諮詢，協助家長了解瑞士教育制度及孩子的職涯選擇。負責人藍柏緹（Giuliana Lamberti）表示，家長常見的問題包括瑞士教育制度運作、孩子找不到學徒職位，以及學徒訓練中途退出等。對新移民家庭而言，瑞士中學分流及不同教育途徑尤其陌生。
瑞士義務教育為9年，學徒制度涵蓋約250種職業。以蘇黎世州為例，近年來約60%的青少年對職業教育感興趣，約22%擇一般高中，另一些則在畢業後繼續探索方向。藍柏緹表示，在瑞士國中階段後，再也沒有官方強制入學的約束力，若外國父母不理解瑞士的制度，更難協助孩子以學徒制進入職場，孩子的黃金期會出現空窗。
藍柏緹指出，隨著瑞士職場競爭及企業要求提高，不少公司傾向選擇在校成績較好的學生，使部分青少年在尋找學徒職位時壓力更大。青少年必須學習投遞履歷、參加面試及實習，過程相當耗時耗力。父母若不斷催促或施壓，可能讓孩子更加挫折。
根據調查，約有20%的青少年會在學徒訓練的最初幾個月中途退出。藍柏緹認為，這並不代表孩子「出了問題」，家長應先了解原因，共同尋找其他可能。孩子可能已對學校感到厭倦，或尚未準備好進入職場，此時應重新檢視感興趣的職業，多花一些時間探索，找到新的路。
她也指出，受到AI與數位化影響，已無純粹手工的行業，即使汽車維修的黑手也需要電腦軟體。許多職業都受到這波AI熱潮影響，因此，職業學校的課程也應隨著時代更新，讓教學更貼近實際工作。此外，青少年用AI寫履歷寫得太好，面試時可能凸顯與實際差距；青少年需有書寫技能，去面試時也應力求表現。
根據瑞士GFS民調中心的數據，14至17歲青少年選擇學徒職業時，評判職業的前5大因素包括收入、工作穩定度、職涯前景、有時間陪伴親友，以及工作能幫助他人。
藍柏緹表示，成年人遭遇職涯挫折，較知道還有其他路可以選擇；青少年則未有這樣的人生經驗。她建議家長先保持冷靜，了解孩子的想法，給予足夠時間重新思考方向。
因為瑞士國中後的分流制度、學徒職位競爭與退出風險都很複雜，對不熟悉當地教育的外國家長尤其陌生，容易無法及時協助孩子規劃路徑。 專家建議家長先傾聽孩子想法、保持冷靜，不要一味催促或施壓，而是一起分析原因，必要時重新探索其他職業方向，給孩子更多時間。 AI已進入多數職業，即使是傳統技術工作也需要電腦知識，因此職業學校課程要更新；同時，若青少年用AI寫履歷過於完美，面試時可能與實力落差明顯。
精華 FAQ
因為瑞士國中後的分流制度、學徒職位競爭與退出風險都很複雜，對不熟悉當地教育的外國家長尤其陌生，容易無法及時協助孩子規劃路徑。
專家建議家長先傾聽孩子想法、保持冷靜，不要一味催促或施壓，而是一起分析原因，必要時重新探索其他職業方向，給孩子更多時間。
AI已進入多數職業，即使是傳統技術工作也需要電腦知識，因此職業學校課程要更新；同時，若青少年用AI寫履歷過於完美，面試時可能與實力落差明顯。
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