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墨西哥漁民出海 撿到離岸1.6公里漂流的落水狗 捕魚豐收

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墨西哥漁民在轉往另一漁場途中，察覺海面有異物移動，驚見竟是一隻落水小狗，小狗獲救...
墨西哥漁民在轉往另一漁場途中，察覺海面有異物移動，驚見竟是一隻落水小狗，小狗獲救後已筋疲力盡。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

墨西哥下加利福尼亞州漁船在近海救起1隻落水小狗，之後竟迎來異常豐富的漁獲，最後小狗在碼頭人員協助下平安回到主人身邊。

墨西哥一艘漁船日前在塞德羅斯島（Cedros Island）附近太平洋海域作業時，船員意外發現一隻在離岸近1.6公里處漂流的小狗。船員將其救起並悉心照料，小狗獲救後即帶來好運，漁船竟隨即迎來異常豐富的漁獲。小狗最終在碼頭工作人員協助下安全重返主人懷抱。

香港01報導，據漁船船長及海釣公司負責人阿圖羅（Arturo Chacon）憶述，當天清晨約5時，他與11名友人乘船前往塞德羅斯島海域，計畫進行為期一周的捕魚活動。出海初期海面一度出現雷暴天氣，幸而惡劣天氣迅速散去。

隨後，船員觀察到海面有海鳥盤旋及海豚躍水，這通常是魚群聚集的跡象，但漁船趕至該水域時魚群已散去，眾人一無所獲，唯有轉往另一處海域再試運氣。

在轉往另一漁場途中，船長察覺遠處海面有異物浮沉。起初眾人以為是當地常見的海獅，但船長仔細觀察後驚覺，竟是一隻正在游泳的小狗。當時，該處距離海岸線近1.6公里，周圍並無其他船隻，且小狗游動的方向正逐漸遠離陸地，情況危急。

船員見狀隨即達成共識，果斷掉頭駛向小狗。漁船靠近後，船員合力將涉水已久的小狗拉上甲板。獲救的小狗當時已筋疲力盡，船員隨即為其提供淡水及安全的休息空間，並決定讓這名「意外之客」暫留在船上隨行，待其恢復體力。

小狗休息數小時後逐漸恢復元氣，更吃下了船長分享的兩份墨西哥夾餅（Taco）。令人意外的是，自小狗獲救並恢復精神後，漁船的捕魚情況竟出現顯著逆轉。船員在短時間內接連捕獲體型龐大的白海鱸（White Seabass）及油甘魚（Yellowtail）。直至當日上午10時許，漁船的魚艙全面滿載。

船員隨後將漁船駛返塞德羅斯島碼頭。抵岸後，碼頭的工作人員認出了該隻小狗，並協助聯絡其主人，確保小狗安全返家。雖然無法確定小狗為何會流落深海，但有船員推測，牠可能是在清晨被巨大的雷聲驚嚇而誤衝入海中。

墨西哥漁民在轉往另一漁場途中，察覺海面有異物移動，驚見竟是一隻落水小狗，小狗獲救...
墨西哥漁民在轉往另一漁場途中，察覺海面有異物移動，驚見竟是一隻落水小狗，小狗獲救後已筋疲力盡。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 漁船在塞德羅斯島附近的太平洋海域作業時，發現1隻小狗漂流在離岸約1.6公里處，且正逐漸遠離陸地，情況相當危急。

  • 船員決定掉頭接近小狗，合力將牠拉上甲板後，立即提供淡水與休息空間，還讓牠暫留船上休養，之後小狗更吃下2份Taco補充體力。

  • 小狗恢復精神後，漁船的漁獲明顯轉旺，船員短時間內連續捕到體型龐大的白海鱸與油甘魚，到了上午10時左右魚艙便已全面滿載。

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