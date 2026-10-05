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困海濱公園水道…韓國釜山追鯊潮 10多天61萬人爭睹

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9月18日起，南韓釜山出現一隻鯊魚被困在公園水道中，引起遊客圍觀拍攝。(路透)
9月18日起，南韓釜山出現一隻鯊魚被困在公園水道中，引起遊客圍觀拍攝。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

釜山北港親水公園一條受困水道的短尾真鯊成為「網紅鯊魚」，10多天吸引近61萬人圍觀；當局多次嘗試驅離失敗，預計再用特製網具救援。

南韓當局指出，從9月18日至29日這10多天估計有近61萬人造訪釜山一處海濱公園，只為一睹一條受困水道中、體長3.5公尺的鯊魚。當局9月29日嘗試引導牠游向大海，卻以失敗告終。

韓聯社報導，這條「網紅鯊魚」最早於18日在釜山東區北港親水公園一條狹窄水道中被發現，民眾對牠暱稱「小北港」。英國「衛報」（The Guardian）報導，釜山當局估計，19日至28日有60萬7000人到水道邊一睹這條鯊魚。

民眾關注度在中秋節期間達到高峰，四天共有48萬3000人湧入親水公園，單日拜訪人數從10萬1000人到14萬人不等，遠高於通常假期期間每天平均約2000人的入園數，增幅至少達50倍。

當地海上警察和相關單位曾經試圖驅趕鯊魚離開，但是「小北港」始終不願意游離。

南韓釜山一處海濱公園，消防員9月29日引導一條體長3.5公尺的鯊魚游向近海，牠自...
南韓釜山一處海濱公園，消防員9月29日引導一條體長3.5公尺的鯊魚游向近海，牠自18日起就被困在水道中。(路透)

當局9月29日嘗試引導牠游向大海，仍以失敗告終，相關單位正規畫於近日內重啟行動。

釜山海洋警察署及有關機關動用五艘船，在人工水道內噴射水流，嘗試引導這隻短尾真鯊游向外海。上午10時發現鯊魚後，相關人員往水道出口方向緩慢移動並且持續噴水。牠則一再地迅速從船尾游開，閃避水流。

當局下午停止行動，表示預計本周稍晚將以根據這條人工水道寬度和深度設計的特製網具再次展開行動。

南韓釜山一處海濱公園，一條受困水道中、體長3.5公尺的鯊魚。（歐新社）
南韓釜山一處海濱公園，一條受困水道中、體長3.5公尺的鯊魚。（歐新社）

精華 FAQ

  • 牠最早於9月18日在釜山東區北港親水公園的一條狹窄人工水道中被發現，體長約3.5公尺，因受困水道而被民眾暱稱為「小北港」。

  • 釜山當局估計，9月19日至28日共有60萬7000人到水道邊看鯊魚；中秋節4天更湧入48萬3000人，單日最高達14萬人，遠超平日。

  • 海上警察與相關機關先後嘗試驅趕和引導牠出海，29日還動用5艘船在水道內噴水，但仍失敗，之後預計改用依水道寬深設計的特製網具再試。

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