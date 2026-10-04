逛加拿大藥房停留8分鐘…母熊遭殺幼熊野放 人道毀滅惹議

加拿大一對黑熊母子闖入藥局，沒破壞物品或傷人，漫步8分鐘後離開，母熊卻遭當局麻醉後安樂死，幼熊則被野放，引發熱議。（取材自YouTube／CBC British Columbia）

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大卑詩省霍普一對母子黑熊闖入藥房後平靜離開，卻因母熊過往衝突紀錄遭安樂死，幼熊則被野放，引發外界對人熊衝突與野放後生存問題的討論。

加拿大 卑詩省（British Columbia）霍普（Hope）近日發生一起引人深思的野生動物衝突事件。一隻母黑熊帶同幼熊走入當地藥房，在美妝貨架之間四處徘徊，期間未襲擊顧客或造成破壞，其後自行離開。不過事件最終以悲劇收場，兩熊之後遭保育官員麻醉，母熊因過往曾涉及人熊衝突，加上當局考慮公共安全風險，最終被安樂死，幼熊則被帶往荒野放生。

據香港 01引述加拿大CBC報導，事件發生於9月20日下午約2時，藥房店員憶述，當同事大叫有熊後，她隨即安排顧客離開，並致電求助。母熊與幼熊其後在店內貨架之間遊走，更一度走到美妝區，約8分鐘後自行離開。店員形容兩熊表現平靜，未造成破壞。Global News亦引述店方指出，兩熊在美妝區徘徊並走近諮詢櫃位，店方估算逗留約數分鐘；而CBC報導則明確指出兩熊在店內停留約8分鐘。

母熊與幼熊一度走到藥房美妝區，期間未襲擊顧客或造成明顯破壞。（視頻截圖）

霍普山黑熊委員會 （Hope Mountain Black Bear Committee）主席庫特（Lydia Koot）表示，今年當地出現較多黑熊活動，而霍普附近部分荒野在夏季曾受山火影響，加上乾燥及極端天氣影響莓果生長，令黑熊的天然食物來源減少。她指出，在食物不足的情況下，黑熊更容易走入市區，尋找山楂、海棠果、草地植物及垃圾等食物來源。野生動物保護組織The Fur-Bearers代表福斯（Lesley Fox）表示，黑熊在這段時間每日約需攝取2萬卡路里，因此會更積極尋找食物。她呼籲居民鎖好垃圾箱、及時清理掉落地面的水果，並避免將寵物糧長時間放在戶外，以減少吸引黑熊進入住宅區。

母熊被安樂死後，幼熊被單獨帶往荒野放生，安排亦引起外界關注，擔心幼熊在失去母熊照顧後的適應及生存能力。《Frontiers in Conservation Science》今年8月刊登一項針對卑詩省孤兒灰熊的研究，追蹤2019年至2023年間經人工飼養及復康後野放的灰熊。在12隻有已知結果的灰熊中，10隻死亡，確認死亡率達83%。研究亦提出「代謝陷阱」（metabolic trap）的可能性，即部分經人工飼養的灰熊在野放時體型遠較野生同齡灰熊龐大，需要攝取更多能量，加上缺乏母熊帶領尋找季節性食物，可能增加野放後的適應難度。不過，研究對象為經人工飼養後再野放的灰熊，與今次直接放回荒野的黑熊幼熊情況並不相同。

加拿大當局確認母熊過往曾涉及區內人熊衝突，最終基於公共安全考慮將牠安樂死。（視頻截圖）