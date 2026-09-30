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印尼標準QR支付日常化 路邊攤銅板消費也能掃碼

中央社專電
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印尼標準式QR支付碼（QRIS）已普及到不同規模的商家，小額消費也能直接掃碼完成...
印尼標準式QR支付碼（QRIS）已普及到不同規模的商家，小額消費也能直接掃碼完成。圖為印尼雅加達一家路邊攤的推車，QRIS支付碼貼在玻璃展示櫃上，供消費者付款使用。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

印尼標準式QR支付碼QRIS已深入日常消費，從路邊攤到購物中心都能使用，並持續擴大跨境連結與商家覆蓋。

印尼標準式QR支付碼（QRIS）由印尼央行制定，當地消費者可透過不同銀行及電子支付業者的應用程式掃描同一個QR碼付款。這套支付方式目前已普及到不同規模的商家，從路邊攤到購物中心都能看到民眾使用QRIS付款，小額消費也能直接掃碼完成。

一名路邊攤商告訴中央社，現在不少消費者出門已不再特別攜帶現金，即使是2萬印尼盾（約1美元）以下的小額消費，也會直接掃碼付款。他說，使用QRIS也省去準備零錢及找零的麻煩。

另一家販售印尼常見小吃Martabak的店家在攤位貼出告示，寫著「僅接受本店正式QRIS的非現金支付」。店家向中央社表示，顧客付款後，款項會直接進入綁定的銀行帳戶，每天結算時查看入帳紀錄即可核對營收，比處理現金簡單。

相較小型商家，印尼購物中心的店家多使用電子收款機等設備產生動態QR碼，由店員輸入交易金額後，再讓消費者掃碼付款。

一家購物中心店家的收款設備上貼有「接受所有支付應用程式」的標示，旁邊印有QRIS與支付寶（Alipay）標誌。店員告訴中央社，近日不少外國旅客到店消費時，也會透過已與印尼QRIS建立連結的支付工具掃碼付款。

目前，QRIS跨境支付已與馬來西亞、泰國、新加坡、日本、南韓及中國等6國建立連結。印尼央行24日與香港金融管理局簽署合作備忘錄，隔天再與東帝汶央行簽署合作備忘錄，分別就支付系統互聯及跨境QRIS支付展開合作。

據印尼央行統計，截至8月底，QRIS已有6932萬名用戶、4711萬家商家，其中96.7%為微型、中小型企業。

精華 FAQ

  • 因為QRIS可讓不同銀行與電子支付業者共用同一個QR碼，消費者掃碼即可付款，商家也不用準備大量零錢，讓小額交易更方便、效率更高。

  • 攤商表示，款項會直接進入綁定帳戶，每天結算時只要查看入帳紀錄就能核對營收，不必頻繁處理現金、找零或擔心零錢不足，帳務也更清楚。

  • 印尼央行統計，截至8月底，QRIS已有6932萬名用戶、4711萬家商家，其中96.7%是微型、中小型企業，跨境支付也已連結多國並持續擴大合作。

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