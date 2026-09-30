熱浪野火助長臭氧污染 影響全球1/3人口

今年的臭氧污染部分受到創紀錄熱浪與野火影響，這些災害肆虐歐洲與北美，濃煙更飄散至境外地區。圖為今年7月西班牙薩莫拉省一處山區發生野火。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟報告指出，2026年前8個月全球約1/3人口暴露於極高臭氧污染，主因是熱浪、野火與人為排放交互作用，且污染可跨洲擴散。

歐盟 於近日發布的報告指出，熱浪 、野火 加上人為排放的共同影響，導致今年全球1/3人口暴露於極高濃度的臭氧污染。

法新社報導，歐盟的哥白尼大氣監測服務（CAMS）針對2026年前8個月所做的新分析報告指出，氣候變遷與空氣污染之間存在密切關聯。

當高溫和陽光與野火、車輛及工業排放的廢氣產生反應時，會形成近地面臭氧污染，可能損害肺部組織、造成呼吸問題、引發氣喘發作，並導致其他健康問題。

儘管近幾十年來各國在減少危害最大的空氣污染物方面已有進展，但臭氧污染仍較難處理，因為氣候變遷加劇了有利於臭氧形成的環境條件。

今年的臭氧污染部分受到創紀錄熱浪與野火影響，這些災害肆虐歐洲與北美，濃煙更飄散至境外地區。

根據分析報告，印尼今年發生大規模野火，而自6月開始、預計今年稍晚達到高峰的聖嬰現象，可能會導致東南亞發生更多火災。

哥白尼大氣監測服務主任魯伊爾（Laurence Rouil）在「大氣觀察報告」（Atmosphere Watch）中指出：「空氣污染不會止步於國界之內，它可以跨越數千公里，穿過大洲與海洋，影響遠離污染源地區的空氣品質。」