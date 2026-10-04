英美研究：AI會增加就業人口 但集中較高階職位

AI摘要 文章摘要整理： 英美學者分析41國大量徵才與僱用資料發現，採用AI的公司雖增加整體就業，但職位成長明顯偏向較高階層，低階職缺則出現縮減。

兩名英美學者20日發表論文指出，根據他們在41個國家所做的研究，採用人工智慧 （AI ）的公司增加的就業人口多於未採用AI的公司，但顯然集中在較高階職位，而非較低階職位。

彭博（Bloomberg News）報導，論文作者美國史丹佛大學（Stanford University）研究人員強達爾（Bharat Chandar）和英國倫敦大學國王學院（King's College London）副教授提斯林克（Bouke Klein Teeselink）分析，從2021年1月到2026年3月間的12億5000萬筆徵才資料和1億5400萬筆僱用紀錄。

他們發現，在這段期間，採用AI的公司僱員數增加，其中較高階職務人員增加了6.7%，但較低階職員則減少3%，使得後者占比下降了1.9個百分點。

兩名學者並指出，在好幾個國家都出現這種較低階職員比例減少的情況，包括在巴西、沙烏地阿拉伯和英國。

論文寫道：「在較可能受AI影響的職業當中，AI對於較低階職位有節省人力效果，對於較高階職位則會帶來人力擴張。且在較富裕、數位化程度較高的經濟體，低階職位就業人口減少情況會稍微更嚴重。」

強達爾和提斯林克還發現，在採用AI的公司當中，電腦相關和數學類職務人員比重增加了0.8個百分點，這些也屬於最可能受AI影響的職業，且其中同樣可見人力重心轉向較高階職位。