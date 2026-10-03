福爾摩斯造福瑞士小山城130年觀光 每年約8000人來朝聖

文學虛構的偵探福爾摩斯百年來為瑞士邁林根小山城帶來大批歐美文學影劇朝聖者，如今影迷造訪當地可從事多樣化活動。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 瑞士邁林根因福爾摩斯故事紅了130年，透過博物館、瀑布與主題活動吸引每年約8000至2萬名旅客，持續帶動地方經濟。

在瑞士 伯恩高地的邁林根是僅4000多人的小山城，從福爾摩斯小說到BBC的影集，自130年前就帶來大批歐美文學影劇朝聖者。如今影迷造訪當地可從事多樣化的活動，「福爾摩斯」不再是單一景點，而是多元化的旅遊產品。

英國作家柯南・道爾（Sir Arthur Conan Doyle）所寫的福爾摩斯這個虛構偵探，使邁林根（Meiringen）成為文學影劇景點。當地從博物館、瀑布、登山鐵路，到紀念雕像、城市偵探解謎活動、主題紀念品，打造了完整的影迷時刻。

當地福爾摩斯博物館網頁上說明，每年約有8000名訪客，且多為外地旅客。若以成人票7瑞郎計算，門票收入5萬6000瑞郎（約6萬7000美元），還未包括紀念品等其他收益。

瑞士邁林根主打「福爾摩斯」主題旅遊，9月下旬已逐漸進入旅遊淡季，但福爾摩斯博物館前仍有旅客等待排隊入場。(中央社)

當地餐飲業表示，今年夏天有過突然一日內湧入千人的熱潮，也有文學迷的觀光 團一次入住至少3天，每人住宿與餐飲消費為200瑞郎以上200瑞郎以上（約240美元以上）。總體來說，以英國和北歐旅客居多，遠自澳洲的客人也有，旅客過夜數高。

「福爾摩斯」已成為獨具特色的百年長春旅遊品牌，效應最強的景點是小說中最後決戰地的賴興巴赫瀑布（Reichenbach Falls）。1899年當地便為朝聖者興建登山鐵路，顯示文學作品不僅吸引旅客，更帶動當地的基礎設施。瑞士觀光局設有專屬網頁，將瀑布列為重要觀光推廣景點，並與其他景點設計交通套票。

在瑞士伯恩高地的邁林根主打「福爾摩斯」主題旅遊，整體旅遊品牌效應最強的景點是小說中最後決戰地的賴興巴赫瀑布。(中央社)

來自匈牙利的朝聖客左堂（Zoltan）表示，自己從小即是小說迷，第一次造訪之後除著迷於瀑布，周圍的森林讓他更能想像，為何作者要選擇這一處偏僻神祕的場景。走訪一次感受原著，而周圍的自然景觀更令他讚嘆，已在此地健行多天。

據瑞士觀光局資料，每年約有2萬遊客造訪，顯示文學與影視作品對地方經濟的長期影響力。英國福爾摩斯協會長年推薦其會友來此地旅行，今年也年組織5日瑞士遊，將「邁林根與賴興巴赫日」列為重點行程。

英國福爾摩斯協會長年推薦其會友到瑞士邁林根旅行，例如2026年組織的5日瑞士遊，將「邁林根與賴興巴赫日」列為重點行程。(中央社)

瑞士伯恩高地有多處文學與影劇景點，包括韓劇「愛的迫降」，使瑞士的阿爾卑斯山區成為全球影迷朝聖地，住宿、餐飲、交通與購物等多重消費帶來經濟效益。據瑞士旅館業協會統計，瑞士旅遊在疫情後持續成長，伯恩高地今年7月的住宿量是全國最高，跟去年同期相比更成長3.6%。

來自土耳其的觀光客Esra與Buesra陪母親一同來朝聖卡通阿爾卑斯山少女小蓮與007，看到觀光局的介紹於是也來此地一遊，這裡風光優美，即使非福爾摩斯迷也非常推薦。

瑞士伯恩高地的賴興巴赫瀑布因福爾摩斯小說聞名，1899年當地在山腳下已為文學朝聖者興建登山鐵路；想完整感受百年前小說氣氛的遊客，也可徒步上山，前往瀑布。(中央社)