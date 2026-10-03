福爾摩斯造福瑞士小山城130年觀光 每年約8000人來朝聖
瑞士邁林根因福爾摩斯故事紅了130年，透過博物館、瀑布與主題活動吸引每年約8000至2萬名旅客，持續帶動地方經濟。
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瑞士邁林根因福爾摩斯故事紅了130年，透過博物館、瀑布與主題活動吸引每年約8000至2萬名旅客，持續帶動地方經濟。
在瑞士伯恩高地的邁林根是僅4000多人的小山城，從福爾摩斯小說到BBC的影集，自130年前就帶來大批歐美文學影劇朝聖者。如今影迷造訪當地可從事多樣化的活動，「福爾摩斯」不再是單一景點，而是多元化的旅遊產品。
英國作家柯南・道爾（Sir Arthur Conan Doyle）所寫的福爾摩斯這個虛構偵探，使邁林根（Meiringen）成為文學影劇景點。當地從博物館、瀑布、登山鐵路，到紀念雕像、城市偵探解謎活動、主題紀念品，打造了完整的影迷時刻。
當地福爾摩斯博物館網頁上說明，每年約有8000名訪客，且多為外地旅客。若以成人票7瑞郎計算，門票收入5萬6000瑞郎（約6萬7000美元），還未包括紀念品等其他收益。
當地餐飲業表示，今年夏天有過突然一日內湧入千人的熱潮，也有文學迷的觀光團一次入住至少3天，每人住宿與餐飲消費為200瑞郎以上200瑞郎以上（約240美元以上）。總體來說，以英國和北歐旅客居多，遠自澳洲的客人也有，旅客過夜數高。
「福爾摩斯」已成為獨具特色的百年長春旅遊品牌，效應最強的景點是小說中最後決戰地的賴興巴赫瀑布（Reichenbach Falls）。1899年當地便為朝聖者興建登山鐵路，顯示文學作品不僅吸引旅客，更帶動當地的基礎設施。瑞士觀光局設有專屬網頁，將瀑布列為重要觀光推廣景點，並與其他景點設計交通套票。
來自匈牙利的朝聖客左堂（Zoltan）表示，自己從小即是小說迷，第一次造訪之後除著迷於瀑布，周圍的森林讓他更能想像，為何作者要選擇這一處偏僻神祕的場景。走訪一次感受原著，而周圍的自然景觀更令他讚嘆，已在此地健行多天。
據瑞士觀光局資料，每年約有2萬遊客造訪，顯示文學與影視作品對地方經濟的長期影響力。英國福爾摩斯協會長年推薦其會友來此地旅行，今年也年組織5日瑞士遊，將「邁林根與賴興巴赫日」列為重點行程。
瑞士伯恩高地有多處文學與影劇景點，包括韓劇「愛的迫降」，使瑞士的阿爾卑斯山區成為全球影迷朝聖地，住宿、餐飲、交通與購物等多重消費帶來經濟效益。據瑞士旅館業協會統計，瑞士旅遊在疫情後持續成長，伯恩高地今年7月的住宿量是全國最高，跟去年同期相比更成長3.6%。
來自土耳其的觀光客Esra與Buesra陪母親一同來朝聖卡通阿爾卑斯山少女小蓮與007，看到觀光局的介紹於是也來此地一遊，這裡風光優美，即使非福爾摩斯迷也非常推薦。
因為柯南・道爾筆下的福爾摩斯與賴興巴赫瀑布等場景連結，讓邁林根成為文學影劇朝聖地，130年來持續吸引歐美影迷與小說迷前來。 邁林根把博物館、瀑布、登山鐵路、紀念雕像、城市偵探解謎活動與主題紀念品整合，讓福爾摩斯不只是單一景點，而是完整旅遊體驗。 福爾摩斯博物館每年約有8000名訪客，門票與紀念品帶來收入；旅客也增加住宿與餐飲消費，部分團客停留3天以上，進一步推升地方觀光收益。
精華 FAQ
因為柯南・道爾筆下的福爾摩斯與賴興巴赫瀑布等場景連結，讓邁林根成為文學影劇朝聖地，130年來持續吸引歐美影迷與小說迷前來。
邁林根把博物館、瀑布、登山鐵路、紀念雕像、城市偵探解謎活動與主題紀念品整合，讓福爾摩斯不只是單一景點，而是完整旅遊體驗。
福爾摩斯博物館每年約有8000名訪客，門票與紀念品帶來收入；旅客也增加住宿與餐飲消費，部分團客停留3天以上，進一步推升地方觀光收益。
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