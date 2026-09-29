機械人從大理石塊刻出複雜雕塑 義大利數百年工藝掀變革

義大利卡拉拉（Carrara）的大理石採石場。Image by FlorianJung from Pixabay

在義大利 卡拉拉（Carrara）的大理石採石場，一項擁有數百年歷史的工藝正因人工智慧 （AI）而發生變革。如今，機器人能夠從石塊中雕刻出複雜的雕塑，引發一個基本的問題：如果由機器人來雕刻，藝術的起點與工藝的終點在哪裡？

歐洲新聞台（Euronews）報導，在電腦軟體的指引下，數位設計能轉化為供機器執行的精確指令，機械手臂正被用來從大理石塊中雕刻出複雜的雕塑。這項技術由義大利LITIX與ROBOTOR共同開發，兩家公司表示，這項技術可望讓大理石雕塑更為普及。

LITIX與ROBOTOR執行長馬薩里（Giacomo Massari）表示，他們的目標是讓人能實現構想，即使本身不具備相關技能。

數位影像可先轉換為3D檔案，隨後軟體會產生機器人所需的刀具軌跡；機器能執行大部分的雕刻工作，僅需由熟練工匠負責對雕塑進行細部修飾。

雕塑家角色轉變

對於機器人的代庖，卡拉拉傳統雕塑家們反應不一，有些人對機器接手這項傳統上需多年訓練才能勝任的工作感到不安。

馬薩里指出，這並非消滅一份工作，而是提升這份工作，機器人可承擔多達99%的雕刻工作，讓工匠能專注於最終的細節處理。該公司還指出，這能使大理石雕刻工作更安全，且對體力的要求也較低。

但這場辯論不僅只是就業，隨著機器人逐漸具備將數位構想直接轉化為實體物件的能力，藝術家們也必須思考何謂「創作行為」。

「演算法雕塑」（Algorithmic sculpting）

義大利藝術家奎悠拉（Davide Quayola）將演算法與機器人納入其創作中。他並非將機器人視為獨立的創作者，而是將其描述為自己藝術創作的延伸；他表示，自己完全掌控一切。奎悠拉將他的創作方法稱為「演算法雕塑」。

奎悠拉說，他與團隊會為機器人編寫動作程式，使它成為藝術創作過程的一部分。對他而言，這項區別十分重要；雖然機器負責執行實體工作，但由藝術家決定如何運作，以及作品完成後的樣貌。

大理石的未來

卡拉拉長期以來與傳統工藝以及歷史上最知名雕塑家所使用的白色大理石密不可分；如今，同一種材料正透過前幾代藝術家無法想像的技術被雕刻出來。

這種轉變並非表示傳統工藝的終結，相反地，雕塑家的角色可能會逐漸從實際雕琢石材，轉為設計、編寫程式以及作品的最後修飾。

隨著機器人承接越來越多的實體工作，一個問題依然存在：機器人的工作止於何處，而藝術家的創作又從哪裡開始？