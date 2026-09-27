我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MTV音樂大獎／瑪丹娜奪下年度藝人 憶42年前「露屁股」事業差點完了

莎拉布萊曼悼念劉歡 憶北京奧運合唱：永懷音樂紳士

南韓也有中秋節 過節壓力大：親戚探問私事最令人反感

中央社／首爾28日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中秋節假期，南韓首爾民眾在首爾站準備搭乘火車。（新華社）
中秋節假期，南韓首爾民眾在首爾站準備搭乘火車。（新華社）

南韓也有中秋節！韓國時報報導，親戚過度干涉私生活及詢問太多個人問題，是今年中秋假期最令人反感的事；而被拿來與兄弟姊妹或其他人比較，則是最令人感到不適的話題。

韓國時報指出，根據研究機構PMI針對2026年中秋假期進行的調查，全國1000名20至69歲的成年人中，有48.5%受訪者說，「親戚過度干涉和詢問涉及個人隱私的問題」，是最令人反感的節日習俗。這項調查於9月11日至14日進行。

此外，受訪者提及頻率最高的習俗依序為「準備過多祭祖供品」（40.8%）、「節日期間家務分配不均」（29.8%）、「節慶禮金」（25.5%），以及「節日送禮過度」（23.7%）。

親戚探問私事也高居「最迫切需要改變的節慶習俗」榜首，有30.6%受訪者選取這個選項。

當被問及哪些是自己最不希望與家人及親戚討論的話題，最多人回答「被拿來與兄弟姊妹或其他人比較」，占27.9%。

調查發現，「年薪與收入」（26.6%）、「就業與職涯變動」（24.6%）、「政治與社會議題」（24.4%）、「婚姻狀況與結婚計畫」（21.6%），以及「外貌、體重與健康」（18.1%）也是大家不想談論的話題。

不同世代對中秋節帶來的壓力感受也存在明顯差異，20多歲和30多歲受訪者較容易因親戚詢問私人問題感到不自在；40多歲和50多歲受訪者則較容易因為準備過節和探親訪友感受較大壓力。

精華 FAQ

  • 調查顯示，最多人反感的是親戚過度干涉私生活、頻繁詢問個人隱私，比例達48.5%。這反映節日團聚時，私人界線被侵犯是最大壓力來源。

  • 最不想被談及的是拿來與兄弟姊妹或他人比較，其次還有年薪收入、就業與職涯變動、政治社會議題、婚姻計畫，以及外貌體重與健康等。

  • 20多歲和30多歲較容易因親戚追問私人問題感到不自在；40多歲和50多歲則更常因準備節日、分配家務與探親訪友而感到壓力較大。

南韓

上一則

澤倫斯基自曝移交北韓戰俘 惹怒南韓 首爾為何要求基輔道歉？

延伸閱讀

平分非最佳解 調查：韓男女約會偏好6比4分攤費用

平分非最佳解 調查：韓男女約會偏好6比4分攤費用
嗨中秋嘉年華╱沒聽過「中秋」 不同族裔湊熱鬧

嗨中秋嘉年華╱沒聽過「中秋」 不同族裔湊熱鬧
南韓總統李在明滿意度33.8%再創新低 不滿意度首破6成

南韓總統李在明滿意度33.8%再創新低 不滿意度首破6成
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
英國哈利王子（右）2021年7月在肯辛頓宮低地花園的黛安娜王妃新雕像揭幕時與舅舅斯賓塞伯爵（左）交談。（路透）

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

2026-09-20 07:20

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌