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骨董車一字排開 羅馬公益募款助弱勢老人

中央社／羅馬28日專電
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10多台罕見骨董車在羅馬市中心一字排開，吸引大量遊客搶拍。這款FIAT古董車的後...
10多台罕見骨董車在羅馬市中心一字排開，吸引大量遊客搶拍。這款FIAT古董車的後半部車身採用了極具特色的木材與金屬混合結構，引起許多車迷駐足觀賞。（中央社）

10多台罕見骨董車在羅馬市中心一字排開，吸引大量遊客搶拍。多家羅馬百年老店27日邀請骨董車協會合辦這場繞街展示公益活動，將募款所得全數捐給慈善機構，用以資助羅馬當地弱勢老人醫療檢查。

這場名為「以卓越為引擎：羅馬團結前行」的活動，從羅馬「真理之口」廣場集合出發，穿梭羅馬市中心多個重要歷史地標。主辦單位「羅馬卓越歷史商店協會」（Associazione Negozi Storici di Eccellenza）會員涵蓋多家百年名店，入會門檻極高，須由同一家族經營滿3代以上，且營運歷史超過70年。

參加活動的稀有骨董車款，在車身貼上羅馬最具代表性的老字號商家標誌，例如曾出現在電影「羅馬假期」的百年冰淇淋店Giolitti，及風靡世界的「阿爾佛雷多奶油白醬寬麵」（Fettuccine Alfredo）發源地餐廳Il Vero Alfredo等，展現古老商業與經典工藝完美結合。

羅馬27日舉行一場骨董車遊行募款公益活動，許多珍稀罕見古董車穿梭羅馬古蹟區，讓民...
羅馬27日舉行一場骨董車遊行募款公益活動，許多珍稀罕見古董車穿梭羅馬古蹟區，讓民眾宛如跟著穿越進入老電影。（中央社）

「羅馬卓越歷史商店協會」主席比索拉托（Stefano Pizzolato）表示，協會邀請骨董車友會「引擎之城」（Città dei Motori）合作，希望將骨董車與老店的歷史美感結合，「因為這是一場為了關懷老年人舉辦的慈善活動，長輩是我們的歷史與過去」。

現場展示最多的骨董車，是曾讓義大利汽車工業蓬勃發展的國民品牌飛雅特（FIAT），例如1930年代最受歡迎的車款Balilla，1946年推出的「小老鼠Ａ」（Topolino A），還有更早期在1920年代的義大利暢銷輕型車Fiat 509等。不論是小巧可愛造型，或古典優雅內裝，這些骨董車現身當代街景，讓不少民眾驚呼，彷彿穿越進入老電影。

許多車主都表示，希望把骨董車當成「傳家之寶」，一代代傳下去。車主維奇（Renato Vecci）表示，他購入這台展示的FIAT骨董車大約40年，後來當成女兒的18歲生日禮物，「我非常珍惜這台車，送給女兒當禮物是希望它永遠不會被轉售，可以在我們家長久傳承下去」。

車主馬拉斯科（Vittorio Marasco）同樣展示家族傳承的骨董車，他表示這台愛快羅密歐（Alfa Romeo）1900系列一直受到精心照顧，迄今仍行駛良好，他分享自己收藏多台骨董車，而骨董車保養秘訣並非塵封不用，反而要常常活動筋骨，「骨董車機械零件很老舊，所以用得愈多愈好，我盡量多開，參加各種展示活動」。

骨董車愛好者背景五花八門，車主莫里耶羅（Danilo Moriero）表示，他自己也是媒體人出身，目前擔任全國義大利市鎮協會（ANCI）媒體總監。他展示一輛二戰前夕高官顯貴最愛用的Lancia Aprilia Bilux，「它堪稱傳奇經典，車身設計非常特殊、產量很少，所以如今格外珍貴，市場價值很高」。

現場唯一一台美國骨董車是福特（Ford）Model A Roadster，車主菲歐拉凡提（Antonio Fioravanti）說，這台1931年的骨董車是他從美國購買運來，「雖然每次保養需要的小零件都得從美國訂購，要花更多時間和成本，但我第一眼看見就愛上它，非常滿意」。

面對當前電動車與新款車型，多數車主都認為無法取代他們對骨董車的熱愛。菲歐拉凡提直言，「現代汽車風格和品質完全不同，新車沒有瑕疵，但很遺憾，我就是更喜歡30年代的」。

精華 FAQ

  • 活動結合羅馬百年老店與骨董車展示，透過繞街巡遊吸引民眾並募集善款，最後將全數捐給慈善機構，用於資助當地弱勢老人進行醫療檢查。

  • 車身貼有Giolitti、Il Vero Alfredo等羅馬老字號標誌，骨董車則以FIAT Balilla、Topolino A、Fiat 509、Alfa Romeo 1900與Ford Model A Roadster最受矚目。

  • 許多車主把骨董車視為傳家之寶，希望代代相傳，也認為老車不能久放，反而要常開維持機械狀態，才能在展示活動中保持良好運作與珍貴價值。

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