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珍稀初版「梅崗城故事」被當二手書捐出 樂施會撿到寶

中央社／綜合外電報導
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美國作家哈波．李的小說「梅崗城故事」曾榮獲普立茲小說獎。（取材自維基百科）
美國作家哈波．李的小說「梅崗城故事」曾榮獲普立茲小說獎。（取材自維基百科）

樂施會（Oxfam）表示，工作人員日前在民眾捐贈的一批二手物品中，意外清理出一本極為珍稀的美國初版「梅崗城故事」（To Kill A Mockingbird）。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這本哈波．李（Harper Lee）於1960年出版的經典作品，是在捐給樂施會位在西倫敦波多貝羅路（Portobello Road）書店的一箱美國文學書籍中被發現。

目前，這本初版小說已由大英圖書館（British Library）取得，並將成為國家典藏的一部分。

發現這本「梅崗城故事」為美國初版的書店經理海斯曼-沃克（Olivia Haysman-Walker）表示，這本書其實很容易被漏掉，因為「捐贈書籍數量眾多，但我們一眼認出是『梅崗城故事』，覺得值得仔細查看一番」。

她補充：「我們很快就發現手上的是非常珍貴的書。書封顯示年代久遠，雖然邊緣略有磨損，但內頁狀況極佳。」

「能見到這本書從樂施會書店流入大英圖書館的國家典藏，讓人非常驚喜。」

哈波．李這本小說以1934年的阿拉巴馬州為背景，透過一名6歲小女孩思葛（Scout）的視角，目睹父親為一名被誣告強暴白人女性的黑人男子辯護的過程，深刻揭露了美國南方的種族歧視、偏見與人性的複雜面。

這本書榮獲普立茲獎（Pulitzer Prize）的作品全球銷量超過4000萬冊，並被翻譯成40種語言。作者哈波．李曾獲總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom），並於2016年辭世，享壽89歲。

精華 FAQ

  • 這本書是在捐給樂施會位於西倫敦波多貝羅路書店的一箱美國文學書籍中被發現的，原本只是民眾捐贈的二手物品之一，卻意外藏有珍貴初版。

  • 書店經理一眼認出是《梅崗城故事》，並進一步查看後確認它是非常珍貴的美國初版。雖然書封有些年代感與磨損，但內頁狀況極佳。

  • 目前這本初版小說已由大英圖書館取得，並將成為國家典藏的一部分。這代表原本在二手捐贈品中出現的書，最終進入了重要公共收藏。

阿拉巴馬州

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