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減輕育兒行政負擔 德國兒童津貼改自動核定 父母免申請

中央社／綜合報導
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德國兒童津貼2027年起將逐步改由政府主動發放，政府掌握新生兒必要資料後就可自動...
德國兒童津貼2027年起將逐步改由政府主動發放，政府掌握新生兒必要資料後就可自動核定，父母不必再自行提出申請。(路透)

德國兒童津貼2027年起將逐步改由政府主動發放。德國聯邦參議院25日通過「免申請兒童津貼法」，政府掌握新生兒稅務識別碼、銀行帳戶等必要資料後，可自動核定，父母不必再自行提出申請，減輕育兒家庭行政負擔。

兒童津貼（Kindergeld）是德國重要家庭福利，用於協助家庭負擔養育子女支出，發放金額不受父母收入高低影響。2026年每名子女每月可領259歐元，一般可領至18歲；若仍在就學或接受職業訓練等，符合條件者最長可領至25歲。

「免申請兒童津貼法」由德國政府提出，7月9日經國會三讀通過，25日再經由代表16個邦的聯邦參議院同意，正式完成立法程序。

德國近年少子化加劇，根據聯邦統計局（Destatis）資料，2025年總和生育率降至每名女性1.32名子女；出生人口比死亡人口少35萬2400人，創有官方紀錄以來最大出生赤字。

在少子化及人口老化背景下，德國政府近年持續調整家庭政策。此次改革重點為減輕育兒家庭行政負擔，過去即使政府已掌握新生兒及父母資料，新生兒父母仍須自行提出申請，才能領取兒童津貼。

明年3月新制上路後，若負責發放兒童津貼的家庭福利局掌握新生兒稅務識別碼、銀行帳戶等必要資料，就可直接發放兒童津貼，不再要求父母提出申請。聯邦政府估計，新制每年可省去約30萬件兒童津貼申請。

根據國會法案公聽紀錄，德國家庭協會艾梅曼（Iris Emmelmann）表示，孩子出生後原本就是家庭相當忙亂的時期，新制可減少父母處理行政程序負擔，也有助縮短等待津貼入帳的時間。

德國稅務工會主席克布勒（Florian Köbler）近一步指出，新制不僅能減輕家庭負擔，也可讓行政機關省去原本可以避免的工作。

家庭福利局主管機關德國聯邦就業局則將改革形容為「德國邁向現代、服務導向及數位化行政」重要的一步。

除兒童津貼，德國父母生育後還可申請育兒津貼（Elterngeld），彌補因照顧新生兒減少的工作收入。基本育兒津貼原則上約為生育後減少淨收入的65%，每月最低300歐元、最高1800歐元，由一名家長領取時一般最長12個月，父母共同分配則最長14個月。

精華 FAQ

  • 新制預計明年3月起上路，並在2027年起逐步全面推行。只要家庭福利局掌握新生兒稅務識別碼與銀行帳戶等必要資料，就可直接核定並發放津貼。

  • 對父母而言，不必再為兒童津貼另外填表申請，可減少育兒初期的行政壓力；對政府而言，也能省下原本可避免的審核與處理工作，提升行政效率。

  • 兒童津貼屬重要家庭福利，2026年每名子女每月259歐元，最長可領至25歲。德國2025年生育率降至1.32，出生人口也大幅少於死亡人口，因此政府持續強化家庭政策。

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