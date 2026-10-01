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午餐吃什麼還得安排…日男休育嬰假破5成 妻子卻心更累

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日本一項調查顯示，若丈夫申請育嬰假，但妻子對「隱形家務」的負擔感依然高達73.8...
日本一項調查顯示，若丈夫申請育嬰假，但妻子對「隱形家務」的負擔感依然高達73.8%，幾乎沒有實質減輕負擔；示意圖。(圖／AI生成)

日本住房巨頭積水房屋近日發布「男性育兒假白皮書2026」，顯示日本男性休育嬰假首度突破5成，但妻子承受的「隱形家務」負擔幾乎沒有減輕。調查顯示，丈夫休育嬰假時，73.8%的妻子仍感受到沉重的精神負擔，與丈夫未休假的74.8%僅相差1個百分點。

所謂「隱形家務」，不只是洗碗、吸塵、倒垃圾等看得見的工作，還包括事前規畫、判斷與準備。例如倒垃圾前要分類、清洗保鮮盒，煮飯前要盤點冰箱存貨、計算營養比例與食材成本，替寶寶洗澡前則要確認衣物尺寸及乳液存量。這些看不見的工作雖不一定需要大量體力，卻持續消耗照顧者的精神。

數據顯示，丈夫休育嬰假後，妻子對「看得見的家務」負擔感由73.4%降至68.4%，但「隱形家務」僅由74.8%降至73.8%，幾乎沒有變化。不少媽媽因此批評，部分男性只是「偽育嬰假」，待在家裡反而增加餐碗及用電量，甚至連午餐吃什麼都要妻子安排。

調查同時發現，79.3%的男性認為自己積極參與家務，但認同丈夫投入程度的妻子僅63.9%，雙方認知落差超過15個百分點。

擔任調查顧問的性別與社會學者、東京科學大學准教授治部蓮華指出，部分日本男性休育嬰假時「欠缺當事者意識、態度過於依賴」，導致妻子反而像「項目經理」一樣分派工作，最後還得收拾善後。

日本社會學者、國學院大學教授水無田氣流表示，日本既有性別分工並未改變，如果男性無法主動承擔育兒管理責任，育嬰假對他們而言只是「換個地方放假」。

精華 FAQ

  • 是，積水房屋發布的白皮書顯示，日本男性休育嬰假已首度突破5成，代表參與育兒假制度的人數明顯增加，但實際家務分擔效果仍有限。

  • 因為隱形家務幾乎沒有減少，包括規畫餐食、盤點用品、安排育兒細節等都仍由妻子處理，丈夫只是分擔部分看得見的家務，精神壓力並未真正下降。

  • 調查顯示，79.3%的男性認為自己積極參與家務，但認同丈夫投入程度的妻子只有63.9%，雙方認知落差超過15個百分點。

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