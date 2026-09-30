1份現做熱餐點僅3.5美元 柏林「社區食堂」實驗抗高物價
柏林物價近年節節攀升，過去約3、4歐元的柏林街頭小吃土耳其沙威瑪，如今動輒要價10歐元（約11.6美元）。德國左派黨近日在柏林試辦「社區食堂」，只要3歐元就能吃到一份現做主餐，希望透過政府補貼，將平價熱食與居民交流空間納入城市公共服務。
中央社報導，記者走訪位於柏林十字山區（Kreuzberg）的實驗社區食堂，中午時分，小餐館裡外坐滿用餐民眾，有人獨自吃飯，也有人圍桌聊天。當天供應印度菠菜乳酪咖哩（Palak Paneer）配飯，一份只要3歐元。
成為更公平城市 獲好評
提出這項政策的左派黨（Die Linke）日前在柏林邦議會選舉拿下25.7%選票，較2023年增加13.5個百分點，首度躍升柏林第一大黨。
左派黨首席候選人艾拉普（Elif Eralp）選後表示，選民期待政治改變，左派黨要讓柏林成為一座「更負擔得起、更公平」的城市。從房租到日常飲食，聚焦降低生活成本，是左派黨這次選戰主打議題。
左派黨選前提出「社區食堂」計畫，主張在柏林各區設置平價食堂，一份熱食3歐元起。
「以前我還在念書的時候，一個Döner（柏林土耳其沙威瑪）只要3.5歐元。」在社區食堂吃飯的柏林居民伊克努（Ilknur）表示，現在一份Döner已接近10歐元，差不多變成10年前的3倍。
伊克努有正職工作，目前仍負擔得起日常飲食，但對外食漲價相當有感。她說，柏林其實已有一些民辦社區廚房，以自由捐款方式提供熱食，她覺得這樣的地方應該要更多。
交朋友 讓居民見面聊天
左派黨工作人員梅瑞恩接受中央社訪問表示，柏林食品價格上漲，部分低收入民眾連一頓熱食都愈來愈難負擔，這是左派黨提出社區食堂的原因。
另一方面，社區食堂希望提供居民碰面、聊天的空間，讓大家不只在線上，而是真正面對面交流，消解現代人在都市生活中的孤獨感。
左派黨因此將社區食堂視為「社會基礎設施」，認為平價熱食與居民交流的空間，應像圖書館、游泳池一樣，成為城市公共服務的一部分。
選前推出的快閃社區食堂則是為政策試水溫，一方面希望讓更多人知道這項構想，一方面測試實際運作情況。梅瑞恩表示，試辦結果顯示，市民對「社區食堂」需求確實存在。
不排富 年花1900萬歐元
但3歐元的價格，也帶來最現實的問題：誰來支付剩下的成本？梅瑞恩坦言，一份能讓人吃飽、兼顧食材品質與營養的主餐，沒有公共支持不可能長期維持3歐低價。
根據左派黨計畫，柏林政府每年需投入約1900萬歐元（約2200萬美元），建立社區食堂網絡，目標每天供應約1萬4000份平價餐點。食堂不設收入門檻，不必證明經濟困難，所有居民都能使用。
計畫分三階段推動，首先補助符合條件的既有社區廚房，接著透過公開招標增設據點，長期則希望成立公營機構負責營運，將社區食堂正式納入柏林公共服務體系。
左派黨估算，每年1900萬歐元約占柏林邦政府年度預算0.05%。梅瑞恩認為，相較社區食堂能帶來的社會效益，這筆公共支出值得投入。
3歐元社區食堂能否從選舉期間的社會實驗，真正成為城市基礎設施的一部分、走入柏林人的日常生活，仍待選後組閣及預算協商結果。不過，從試辦期間絡繹不絕的用餐人潮來看，左派黨的社區食堂實驗，已精準反映柏林居民對降低生活成本的迫切需求。
因為柏林近年物價大漲，許多居民連平價熱食都覺得吃不消。左派黨希望透過政府補貼，讓低價餐點與居民交流空間一起成為城市公共服務。 記者走訪十字山區試辦點時，現場供應的是印度菠菜乳酪咖哩 Palak Paneer 配飯，一份只要3歐元，午餐時段吸引不少民眾前來用餐與聊天。 左派黨估算，柏林每年需投入約1900萬歐元，才能建立食堂網絡並每天供應約1萬4000份餐點，且不設收入門檻，未來還希望納入公營體系。
精華 FAQ
因為柏林近年物價大漲，許多居民連平價熱食都覺得吃不消。左派黨希望透過政府補貼，讓低價餐點與居民交流空間一起成為城市公共服務。
記者走訪十字山區試辦點時，現場供應的是印度菠菜乳酪咖哩 Palak Paneer 配飯，一份只要3歐元，午餐時段吸引不少民眾前來用餐與聊天。
左派黨估算，柏林每年需投入約1900萬歐元，才能建立食堂網絡並每天供應約1萬4000份餐點，且不設收入門檻，未來還希望納入公營體系。
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