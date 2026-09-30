我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

越南「未富先老」 分析：10年內老人將比兒童多

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化...
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

越南正面臨未富先老的人口危機。智庫報告指出其人口紅利剩10年倒數，勞動力預計2044年負成長。過去「人多」紅利已走到盡頭，越南政府雖祭出催生政策但目前成效有限，未來勢必得加速轉型為「人才」經濟。

中央社報導，美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）日前發表的最新經貿評估報告分析，總人口1億的越南，過去20多年的經濟奇蹟很大程度上建立在人口紅利之上。

隨著近年少子化與高齡化速度加劇，越南統計總局近期發布的人口預測報告，若生育率繼續下降，越南恐於2036年結束兩位勞動人口扶養一人的人口黃金結構期，比2019年預測的提前3年。換言之，歷史上僅此一次的人口紅利只剩10年倒數。

越南青年報（Tuoi Tre）近日報導也指出，衛生部人口管理局預測，越南勞動年齡人口預計將在2044年左右開始負成長，預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量。

越南政府今年7月上路的最新人口法更被當地媒體稱為「催生大禮包」，提供年輕家庭一系列獎勵與補助措施，包括延長女性二胎產假與男性陪產假、現金生育補貼、免費產前產後篩檢、社會住宅優先權等。

然而，32歲的越南女性黃玉（Hoàng Ngọc）表示，目前生育補助金最低是一次性200萬越南盾（約85美元），在物價上漲的今日誘因很小，對催生沒有太大幫助。

越南學者梅春芳（Mai Xuan Phuong）分析，就業、收入、住房和社會福利直接影響年輕人成家與否的決定，「應確保年輕人有足夠資訊來做出明智的生育決定」，且政策不應僅關注「一次性補助」，也該涵蓋從出生到小學的醫療保健和教育。

胡志明市醫藥大學醫學院老年醫學系主任阮文晉（Nguyen Van Tan）向西貢解放日報（Sai Gon Giai Phong）坦言，越南「在富裕之前就已步入老化」。

精華 FAQ

  • 智庫與越南統計資料都指出，若生育率持續下降，越南約在2036年結束兩位勞動人口扶養一人的黃金結構期，等於人口紅利只剩約10年。

  • 報告預估越南勞動年齡人口將在2044年左右開始負成長，且到2034年老人數量會首次超過兒童，顯示高齡化進程已明顯加速。

  • 越南新人口法提供延長產假、現金補貼、免費篩檢與社宅優先等措施，但民眾認為一次性補助金額太低，難以解決住房、收入與教育等生育壓力。

越南

上一則

印尼監獄VIP待遇曝光 囚犯睡寬敞房間看大電視 5獄官遭停職

下一則

87歲婦遭逼遷 數萬人上街示威 西班牙立法禁逐租客

延伸閱讀

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力
少子化衝擊 日韓、歐洲拚生育也拚「少人化」轉型

少子化衝擊 日韓、歐洲拚生育也拚「少人化」轉型
AI太耗能 越南供電拉警報 官方直言2030年前難解

AI太耗能 越南供電拉警報 官方直言2030年前難解
越股熬8年正式加入富時新興市場之列 60億美元活水可期 唯缺AI題材

越股熬8年正式加入富時新興市場之列 60億美元活水可期 唯缺AI題材

熱門新聞

英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

2026-09-24 22:04

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了