越南「未富先老」 分析：10年內老人將比兒童多

越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

越南 正面臨未富先老的人口危機。智庫報告指出其人口紅利剩10年倒數，勞動力預計2044年負成長。過去「人多」紅利已走到盡頭，越南政府雖祭出催生政策但目前成效有限，未來勢必得加速轉型為「人才」經濟。

中央社報導，美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）日前發表的最新經貿評估報告分析，總人口1億的越南，過去20多年的經濟奇蹟很大程度上建立在人口紅利之上。

隨著近年少子化與高齡化速度加劇，越南統計總局近期發布的人口預測報告，若生育率繼續下降，越南恐於2036年結束兩位勞動人口扶養一人的人口黃金結構期，比2019年預測的提前3年。換言之，歷史上僅此一次的人口紅利只剩10年倒數。

越南青年報（Tuoi Tre）近日報導也指出，衛生部人口管理局預測，越南勞動年齡人口預計將在2044年左右開始負成長，預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量。

越南政府今年7月上路的最新人口法更被當地媒體稱為「催生大禮包」，提供年輕家庭一系列獎勵與補助措施，包括延長女性二胎產假與男性陪產假、現金生育補貼、免費產前產後篩檢、社會住宅優先權等。

然而，32歲的越南女性黃玉（Hoàng Ngọc）表示，目前生育補助金最低是一次性200萬越南盾（約85美元），在物價上漲的今日誘因很小，對催生沒有太大幫助。

越南學者梅春芳（Mai Xuan Phuong）分析，就業、收入、住房和社會福利直接影響年輕人成家與否的決定，「應確保年輕人有足夠資訊來做出明智的生育決定」，且政策不應僅關注「一次性補助」，也該涵蓋從出生到小學的醫療保健和教育。

胡志明市醫藥大學醫學院老年醫學系主任阮文晉（Nguyen Van Tan）向西貢解放日報（Sai Gon Giai Phong）坦言，越南「在富裕之前就已步入老化」。