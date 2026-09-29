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英女棄法律圈被酸浪費學歷 轉行寵物業賺更多

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在高壓且步調極快的法務與法律圈中，擁有名校學歷與高薪頭銜往往是眾人羨慕的焦點，但...
在高壓且步調極快的法務與法律圈中，擁有名校學歷與高薪頭銜往往是眾人羨慕的焦點，但背後所付出的健康與時間代價卻鮮少人知； 示意圖。(圖／AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

英國女子莉茲放棄法律圈高壓職涯，改做寵物照顧與遛狗服務後，不僅收入比過去更高、工時也減半，還成功找回自由與健康。

在高壓且步調極快的法務與法律圈中，擁有名校學歷與高薪頭銜往往是眾人羨慕的焦點，但背後所付出的健康與時間代價卻鮮少人知。來自英國西薩塞克斯郡荷斯咸（Horsham）、現年30歲的莉茲（Liz East），曾花了整整6年時間苦讀取得法律學位，並在倫敦1家刑事辯護法律事務所及顧問公司服務4年，懷抱著成為刑事辯護大律師的宏大夢想。

然而，每天高達12小時的超長工時與往返倫敦2小時的血汗通勤，讓莉茲的身心狀態迅速耗竭。在意識到高薪是以生活品質與健康為代價換取後，莉茲決定徹底割捨這條眾人眼中的黃金職涯，尋求人生的突破轉機。

根據「太陽報」（The Sun）報導，為了擺脫令人窒息的血汗職場，莉茲於去年毅然決然辭去法律相關工作，開始了截然不同的跨界轉型。她先是購入一輛箱型車作為創業工具，並在當地酒吧兼職賣啤酒，藉此維持基本生計，同時默默觀察與累積在地客群。敏銳的她注意到當地市場對於專業「寵物照顧與遛狗服務」有著極大的未被滿足需求，於是決定勇敢放手一搏，創立屬於自己的犬隻散步與寄養照顧公司。

轉行僅僅一年的時間，莉茲的寵物事業便迎來了爆發性的成長。現在的她每天負責帶多達30隻狗狗散步4次，同時還提供毛小孩過夜照顧等全方位寄養服務。令人驚奇的是，莉茲如今的收入不僅比當初在倫敦從事法律工作時高出數千英鎊（至少約1300美元），工作總時數更是直接減半。

談起過去在法律界的生活，莉茲形容當時的環境極具負能量且充滿壓力，職場上甚至瀰漫著一種「如果不拚到累垮，就被認定不夠努力、在偷懶」的有害文化。如今的她雖然每天穿梭於戶外，卻獲得了前所未有的自由與充實感，並堅定表示：「對於當初跳脫舒適圈的決定，連一秒鐘都沒有後悔過」。

面對身邊親友或社會大眾對莉茲「讀了六年法律系卻跑去遛狗」、「跟丟掉名校學位沒兩樣」的質疑與偏見，她則展現出無比的自信與坦然。莉茲直言，許多人習慣將寵物照顧者歸類為低收入族群，但實際上這個市場的需求極大、獲利空間相當可觀。而過去六年法律專業的訓練也並未白費，當時所培養的溝通、談判與時間管理技能，至今仍完美應用在她的每日顧客經營與公司運作中。

莉茲表示，現在每天的生活都不再是刻板沉重的工作，她不僅擺脫了過往的慢性焦慮，更成功將熱情轉化為高回報的事業，在時間自由與經濟獨立之間找到了最理想的平衡點。

精華 FAQ

  • 她在法律圈承受每天12小時工時與往返倫敦2小時通勤，身心迅速耗竭，意識到高薪是以健康與生活品質交換，於是決定離開。

  • 莉茲先買了一輛箱型車作為創業工具，並在酒吧兼職維持生活，同時觀察市場需求，最後開設犬隻散步與寄養照顧公司。

  • 莉茲認為寵物照顧市場需求大、獲利可觀，法律訓練培養的溝通、談判與時間管理能力也仍派上用場，因此完全不後悔轉行。

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