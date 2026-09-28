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新加坡「抗腦腐」 鼓勵民眾少滑手機 多閱讀可領獎金

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新加坡為鼓勵民眾培養閱讀習慣，展開為期5年的全國閱讀推廣活動，在政府網站登錄閱讀...
新加坡為鼓勵民眾培養閱讀習慣，展開為期5年的全國閱讀推廣活動，在政府網站登錄閱讀時數的民眾可獲小額獎金；示意圖。(圖／AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

新加坡以遊戲化獎勵推動全民閱讀，民眾登錄閱讀時數可換小額獎金，但外界也質疑金錢誘因是否能培養持久的閱讀習慣。

新加坡為鼓勵民眾培養閱讀習慣，本月展開為期五年的全國閱讀推廣活動，而其採取的獎勵方式相當新穎，包括向在政府網站登錄閱讀時數的民眾發放小額獎金。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新加坡官員認為，以點數系統追蹤閱讀習慣並給予適度獎勵的遊戲化策略，加上全民參與感，有助於恢復迅速被狂滑手機取代的閱讀習慣。

新加坡國家圖書館管理局局長梅麗莎．譚（Melissa Tam，音譯）在聲明中表示：「雖然短篇內容有助我們掌握最新消息，長篇閱讀更能強化專注力、批判思考與想像力。」

她說：「最終，我們希望這個國家擁有一群抱持好奇心、善於思考且具有洞察力的讀者，能夠因應日益複雜的世界。」

在這項計畫中，讀者必須累積50天的閱讀紀錄才能獲得1新元（約0.78美元）；每次閱讀至少15分鐘可獲得20枚虛擬硬幣，累積1000枚硬幣才能兌換1新元；每人每天只能登錄1次閱讀紀錄。

全球各地民眾的專注力持續下滑，閱讀習慣也在衰退，教育工作者正致力對抗所謂的「腦腐」（brain rot）及無止境狂滑手機的行為。腦腐指的是被認為過度接觸淺薄網路內容而造成的認知能力下降。

不過，獎金是否真能讓民眾養成長久熱愛閱讀，也在這個富裕的城市國家引發討論。有些批評者認為，人們應是出於熱愛而閱讀。

但也有人表示，在這個極度容易分心的時代，只要能讓人閱讀，至少不會是壞事。

新加坡28歲書籍與生活風格內容創作者夏曼．林（Charmaine Lim，音譯）告訴CNN：「我寧可看到人們因閱讀而在地鐵或公車上坐過站，也不想在車廂裡不斷聽到有人大聲播放TikTok影片和人工智慧（AI）生成的陸劇。」

然而，也有研究指出，金錢獎勵可能會降低人們在獎勵消失後繼續從事該行為的內在意願。

新加坡私人心理諮商機構Putra Star Care的首席臨床心理學家卡麗莎．黃（Charissa Ng，音譯）說：「金錢獎勵對本來就對閱讀有些興趣的人確實有效，但對於完全沒有興趣的人，金錢誘因恐怕很難讓他們培養出持久且發自內心的閱讀動力。」

精華 FAQ

  • 政府啟動為期5年的全國閱讀推廣計畫，透過網站登錄閱讀時數、點數累積與小額獎金，鼓勵民眾把時間從滑手機轉回閱讀。

  • 參與者需每天最多登錄1次，每次至少閱讀15分鐘可得20枚虛擬硬幣，累積1000枚可兌換1新元；另外也可累積50天閱讀紀錄領取1新元。

  • 支持者認為在注意力分散的時代，任何能促使人閱讀的方法都值得嘗試；批評者則擔心金錢獎勵會削弱閱讀的內在動機，難以長期維持。

新加坡

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