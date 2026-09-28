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英童「情緒性拒學」可在家連線上課 機器人代替出席

編譯羅方妤
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英格蘭南部城市伯明罕一所學校學生，曾於2021年3月在教室使用筆記型電腦參與課程...
英格蘭南部城市伯明罕一所學校學生，曾於2021年3月在教室使用筆記型電腦參與課程。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

英國多地為因焦慮與壓力拒學的學生購買AV1機器人，讓他們在家遠端出席課堂；此法被視為有效，且多數使用者已重返校園。

英國每日郵報報導，英國學生因為擔憂、焦慮和壓力過大等原因而拒學的問題日益嚴重，地方政府為了處理拒學問題，斥資購買數千台單價3500英鎊（約4625美元）的AV1機器人協助。這款配備相機、麥克風與揚聲器的機器人會被放在學生的座位上代替他們出席，缺席學生可以在家與機器人連線參與課程。

全英國目前已有超過2000台AV1機器人投入使用，其中多由患有「情緒性拒學」（EBSA）的孩童使用。教師會將這台機器人放在學生平時的座位上，並像學生本人在場一樣直接向機器人提問，在家與機器人連線參與課程的學生可直接回答，還能滑動螢幕將機器人的頭旋轉360度。

機器人也內建「悄悄話模式」，能讓在家的學生和坐在機器人旁邊的同學小聲交談，而不會讓全班同學都聽見。相機是單向的，在家的學生可以聽見和看見課程內容，但自己不會被被看見。

AV1機器人是由挪威公司No Isolation開發，最初是為了讓住院的兒童能與教室保持聯繫。

英格蘭西南部德文郡議會為了因「擔憂、焦慮和壓力過大」而難以到校上課的學生購買16台機器人。

自英國教育部2019年委託採購這款機器人以來，德文郡是80多個引進AV1機器人的機構之一。「周日郵報」看見的一份議會文件顯示，薩默塞特郡（Somerset）、多塞特郡（Dorset），及倫敦的哈林蓋自治市（Haringey）和伊斯靈頓區（Islington）也有使用這款機器人協助患有EBSA的學生。

No Isolation的一支宣傳影片中，艾塞克斯郡切爾姆斯福德（Chelmsford）的莫爾舍姆高中（Moulsham High School）擁有20台AV1機器人，學生對其評價很高。一名11年級，年約15、16歲的學生說：「我曾因焦慮有好幾個月無法上學。如果沒有AV1，我想我達不到目前的水準。剛開始用時我很緊張。但它讓我發現課程其實沒那麼糟，也確實幫助我融入回班級。多虧了AV1，我現在每天都到校。」

副校長布蘭金（Mark Blenkin）補充說：「這是個經過實踐考驗的方法。它已成為學校不可或缺的一部分。」

有額外「社交、情緒與心理健康」需求而嚴重缺席的英國學生人數在6年內增加2倍以上，從8453人激增至2萬7442人。去年15萬1000名學生缺席至少一半的課程，創下紀錄，而新冠疫情爆發前的最低水平則為6萬247人。英國學生在新冠疫情前的出席率通常保持在95%以上，但疫情後一直難以恢復，出席率在2025至2026學年跌至93%。

儘管當局對逃學採取嚴厲打擊措施，但自從疫情導致許多學校長時間關閉以來，情況反而惡化。

No Isolation負責人約根森（Morten Jorgensen）說：「學生缺席是教育系統面臨的最大挑戰之一，其中主要原因在於患有EBSA的學生增加。我們的AV1機器人科技能讓學校履行其法定職責。今年到目前為止，使用AV1機器人的學生有76%已重返課堂，為學生、學校、地方政府和整個社會帶來顯著效益。」

精華 FAQ

  • AV1主要協助因擔憂、焦慮、壓力過大而拒學的學生，讓他們即使不到校，也能透過遠端方式連線參與課程，維持與教室的連結。

  • AV1配有相機、麥克風與揚聲器，學生可從家中聽課、發言，還能控制機器人頭部360度轉動，並使用悄悄話模式和同學小聲交流。

  • 英國目前已有超過2000台AV1投入使用，相關機構認為效果明顯；No Isolation表示，今年使用AV1的學生有76%已重返課堂。

挪威

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