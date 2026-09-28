英男66美元買「狐狸頭」竟是絕種袋狼 拍賣價狂飆1200倍

英國一名收藏家早前以50英鎊購入一個動物頭部標本，其後經專家及X光證實，該標本真身為絕種近百年的袋狼。（取材自Cranfield‘s Curiosity Cabinet臉書）

以為在跳蚤市場隨手買下一個平價「狐狸頭」標本，竟是全球極罕有的已滅絕物種「袋狼」（Tasmanian Tiger，又稱塔斯曼尼亞虎）。英國一名收藏家早前以50英鎊（約66美元）購入一個動物頭部標本，其後經專家及X光證實，該標本為絕種近百年的袋狼。標本最終在拍賣會上引發激烈競投，以超過6.2萬英鎊（約8.2萬美元）的價格成交，升值逾1200倍。科研團隊更計畫從中提取DNA，試圖讓這近代滅絕物種「復活」。

香港 01引述英國傳媒報導，該標本原主人早前於一個二手骨董市場尋寶時發現此物，由於標本上突出的假眼及面部表情充滿趣味，遂以50英鎊購入。其後，原主人將該標本委託予英國布里斯托（Bristol）的拍賣行Auctioneum進行拍賣。當時拍賣行未察覺異樣，僅將其標註為「19世紀狐狸頭標本」，底價定於極低的30至50英鎊之間。

英國自然歷史收藏家克蘭菲爾德（James Cranfield）在網上瀏覽拍賣資訊時，察覺該標本的頭骨比例與一般狐狸有異。經多日翻查文獻比對後，他推測該標本實為已於1936年完全滅絕的袋狼。

拍賣當日，克蘭菲爾德親自前往拍賣行，透過觀察標本上顎的8顆門齒（狐狸僅有6顆），進一步確認其物種特徵。現場另一名具備相關知識的買家亦察覺標本的真實身分，雙方隨即展開競標。最終，克蘭菲爾德以5萬英鎊落槌價投得該標本，連同拍賣行佣金及手續費，總成交價高達6.2萬英鎊。

交易完成後，克蘭菲爾德對標本進行X光及電腦掃描（CT Scan），證實內部完整保存了一個狀態極佳的袋狼頭骨。國際袋狼標本資料庫（ITSD）專家其後核實其真偽，指出這是目前全球已知極少數保存完好的袋狼頭部標本之一，具備無可估量的生物學研究價值。

克蘭菲爾德表示，為保留該標本作為文化產物的歷史痕跡，他決定不作任何修復，保留標本上惹笑的假眼。他目前正與澳洲墨爾本大學的科研團隊接洽，計畫從標本牙齒中提取DNA樣本，以推動袋狼的基因重組及「反滅絕」（De-extinction）研究，未來亦考慮將標本借予博物館作公開展覽。

英國一名收藏家早前以50英鎊購入一個動物頭部標本，其後經專家及X光證實，該標本真身為絕種近百年的袋狼。（取材自Cranfield‘s Curiosity Cabinet臉書）