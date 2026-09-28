我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年收10萬者「不再自認高所得」自願光顧廉價折扣店

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝光

英男66美元買「狐狸頭」竟是絕種袋狼 拍賣價狂飆1200倍

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國一名收藏家早前以50英鎊購入一個動物頭部標本，其後經專家及X光證實，該標本真...
英國一名收藏家早前以50英鎊購入一個動物頭部標本，其後經專家及X光證實，該標本真身為絕種近百年的袋狼。（取材自Cranfield‘s Curiosity Cabinet臉書）

以為在跳蚤市場隨手買下一個平價「狐狸頭」標本，竟是全球極罕有的已滅絕物種「袋狼」（Tasmanian Tiger，又稱塔斯曼尼亞虎）。英國一名收藏家早前以50英鎊（約66美元）購入一個動物頭部標本，其後經專家及X光證實，該標本為絕種近百年的袋狼。標本最終在拍賣會上引發激烈競投，以超過6.2萬英鎊（約8.2萬美元）的價格成交，升值逾1200倍。科研團隊更計畫從中提取DNA，試圖讓這近代滅絕物種「復活」。

香港01引述英國傳媒報導，該標本原主人早前於一個二手骨董市場尋寶時發現此物，由於標本上突出的假眼及面部表情充滿趣味，遂以50英鎊購入。其後，原主人將該標本委託予英國布里斯托（Bristol）的拍賣行Auctioneum進行拍賣。當時拍賣行未察覺異樣，僅將其標註為「19世紀狐狸頭標本」，底價定於極低的30至50英鎊之間。

英國自然歷史收藏家克蘭菲爾德（James Cranfield）在網上瀏覽拍賣資訊時，察覺該標本的頭骨比例與一般狐狸有異。經多日翻查文獻比對後，他推測該標本實為已於1936年完全滅絕的袋狼。

拍賣當日，克蘭菲爾德親自前往拍賣行，透過觀察標本上顎的8顆門齒（狐狸僅有6顆），進一步確認其物種特徵。現場另一名具備相關知識的買家亦察覺標本的真實身分，雙方隨即展開競標。最終，克蘭菲爾德以5萬英鎊落槌價投得該標本，連同拍賣行佣金及手續費，總成交價高達6.2萬英鎊。

交易完成後，克蘭菲爾德對標本進行X光及電腦掃描（CT Scan），證實內部完整保存了一個狀態極佳的袋狼頭骨。國際袋狼標本資料庫（ITSD）專家其後核實其真偽，指出這是目前全球已知極少數保存完好的袋狼頭部標本之一，具備無可估量的生物學研究價值。

克蘭菲爾德表示，為保留該標本作為文化產物的歷史痕跡，他決定不作任何修復，保留標本上惹笑的假眼。他目前正與澳洲墨爾本大學的科研團隊接洽，計畫從標本牙齒中提取DNA樣本，以推動袋狼的基因重組及「反滅絕」（De-extinction）研究，未來亦考慮將標本借予博物館作公開展覽。

英國一名收藏家早前以50英鎊購入一個動物頭部標本，其後經專家及X光證實，該標本真...
英國一名收藏家早前以50英鎊購入一個動物頭部標本，其後經專家及X光證實，該標本真身為絕種近百年的袋狼。（取材自Cranfield‘s Curiosity Cabinet臉書）

精華 FAQ

  • 標本後來經專家比對頭骨比例、門齒數量及X光、CT掃描確認，實際上是已滅絕近百年的袋狼，也就是塔斯曼尼亞虎。

  • 因為收藏家察覺其外形異常，專家進一步鑑定後證實稀有真身，市場競投隨即升溫，最後以5萬英鎊落槌，總價達6.2萬英鎊。

  • 收藏家表示不會修復標本，將保留其原貌，並與墨爾本大學團隊合作，計畫從牙齒提取DNA，推進袋狼基因重組與反滅絕研究，未來也可能借展博物館。

香港

上一則

南韓也有中秋節 過節壓力大：親戚探問私事最令人反感

下一則

飛安危機…波音737 Max爆飛行控制軟體缺陷 恐致自動導航失靈

延伸閱讀

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
聖馬刁縣驚現太平洋乳齒象臼齒 大如烤麵包機

聖馬刁縣驚現太平洋乳齒象臼齒 大如烤麵包機
墜入託運陷阱 香港女子失珍貴灰鸚鵡 記者扮客戶抓騙徒

墜入託運陷阱 香港女子失珍貴灰鸚鵡 記者扮客戶抓騙徒
川普皇后區兒時故居易主 「總統光環」加持賣出193萬元

川普皇后區兒時故居易主 「總統光環」加持賣出193萬元

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
英國哈利王子（右）2021年7月在肯辛頓宮低地花園的黛安娜王妃新雕像揭幕時與舅舅斯賓塞伯爵（左）交談。（路透）

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

2026-09-20 07:20

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌
8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退