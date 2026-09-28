新加坡婦人遭野豬撞飛3次 控官方疏失 求償3萬美元

一名新加坡婦人在等車時突遭野豬攻擊，右手不僅留有疤痕，更因神經受損導致其右手永久性殘疾；示意圖。(圖／AI生成)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新加坡婦人等車時遭野豬攻擊，三度被撞飛並受重傷。

新加坡婦人等車時遭野豬攻擊，三度被撞飛並受重傷。 重點二： 她指控國家公園局管理野豬與圍欄疏失，提告求償。

她指控國家公園局管理野豬與圍欄疏失，提告求償。 重點三：國家公園局否認失職，稱野豬先遇車禍且情況失控。

新加坡 發生一起野豬傷人事件。一名婦人在公車站等車期間，突然遭一隻野豬攻擊，不僅被咬傷，還接連遭撞飛三次，造成右手神經受損並留下永久性失能。事後婦人提告新加坡國家公園局，指控當局未妥善管理野生動物及維護防護圍欄，涉嫌疏失，並求償至少3.98萬新加坡元（約3.1萬美元）。

據香港 聯合早報報導，事件發生於2023年5月1日晚間11時許。一名居住在法嘉路（Fajar Road）附近的婦人德佳德維（Durga Devi d/o Subramaniam），當時正在萬吉路（Bangkit Road）第270座附近的公車站等車，突然遭一隻野豬攻擊。

婦人遭野豬咬傷，並接連被撞飛三次，造成右小腿、臀部、右手食指、中指及手掌等多處嚴重受傷。

醫療報告顯示，婦人的右手不僅留下疤痕，更因神經受損造成永久性失能，至今仍需定期回診並接受相關治療。

婦人事後向法院提告新加坡國家公園局，指控當局涉嫌疏失。她主張，當局沒有妥善管理出沒在道路及住宅區附近的野豬，也疏於設置及維護防護圍欄，導致民眾暴露在遭野生動物攻擊的風險中。

婦人因此求償至少3.98萬新加坡元，其中包括7407新加坡元（約5782美元）的醫療費及交通費，以及3萬新加坡元（約2.34萬美元）的審前收入損失。至於未來醫療費用及收入損失，則交由法院進一步評估。

對此，新加坡國家公園局否認疏失指控，強調已採取合理措施管理當地野豬族群。

國家公園局指出，事發前約五分鐘，同一路段才剛發生一起野豬遭車輛撞擊的交通事故。當局認為，涉事野豬在遇到婦人前已身受重傷，後續突發狀況已超出可合理控制的範圍。

此外，國家公園局也主張，婦人本身可能未充分注意周遭環境、沒有採取適當安全預防措施，也沒有與野生動物保持安全距離。

目前雙方對事件責任歸屬各有主張，相關求償案仍待法院審理。