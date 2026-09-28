我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年收10萬者「不再自認高所得」自願光顧廉價折扣店

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝光

新加坡婦人遭野豬撞飛3次 控官方疏失 求償3萬美元

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名新加坡婦人在等車時突遭野豬攻擊，右手不僅留有疤痕，更因神經受損導致其右手永久...
一名新加坡婦人在等車時突遭野豬攻擊，右手不僅留有疤痕，更因神經受損導致其右手永久性殘疾；示意圖。(圖／AI生成)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新加坡婦人等車時遭野豬攻擊，三度被撞飛並受重傷。
  • 重點二：她指控國家公園局管理野豬與圍欄疏失，提告求償。
  • 重點三：國家公園局否認失職，稱野豬先遇車禍且情況失控。

新加坡發生一起野豬傷人事件。一名婦人在公車站等車期間，突然遭一隻野豬攻擊，不僅被咬傷，還接連遭撞飛三次，造成右手神經受損並留下永久性失能。事後婦人提告新加坡國家公園局，指控當局未妥善管理野生動物及維護防護圍欄，涉嫌疏失，並求償至少3.98萬新加坡元（約3.1萬美元）。

香港聯合早報報導，事件發生於2023年5月1日晚間11時許。一名居住在法嘉路（Fajar Road）附近的婦人德佳德維（Durga Devi d/o Subramaniam），當時正在萬吉路（Bangkit Road）第270座附近的公車站等車，突然遭一隻野豬攻擊。

婦人遭野豬咬傷，並接連被撞飛三次，造成右小腿、臀部、右手食指、中指及手掌等多處嚴重受傷。

醫療報告顯示，婦人的右手不僅留下疤痕，更因神經受損造成永久性失能，至今仍需定期回診並接受相關治療。

婦人事後向法院提告新加坡國家公園局，指控當局涉嫌疏失。她主張，當局沒有妥善管理出沒在道路及住宅區附近的野豬，也疏於設置及維護防護圍欄，導致民眾暴露在遭野生動物攻擊的風險中。

婦人因此求償至少3.98萬新加坡元，其中包括7407新加坡元（約5782美元）的醫療費及交通費，以及3萬新加坡元（約2.34萬美元）的審前收入損失。至於未來醫療費用及收入損失，則交由法院進一步評估。

對此，新加坡國家公園局否認疏失指控，強調已採取合理措施管理當地野豬族群。

國家公園局指出，事發前約五分鐘，同一路段才剛發生一起野豬遭車輛撞擊的交通事故。當局認為，涉事野豬在遇到婦人前已身受重傷，後續突發狀況已超出可合理控制的範圍。

此外，國家公園局也主張，婦人本身可能未充分注意周遭環境、沒有採取適當安全預防措施，也沒有與野生動物保持安全距離。

目前雙方對事件責任歸屬各有主張，相關求償案仍待法院審理。

精華 FAQ

  • 事件發生於2023年5月1日晚間11時許，婦人在萬吉路附近公車站等車時，突然遭一隻野豬攻擊，過程中還被撞飛3次，導致多處受傷。

  • 她認為當局未妥善管理出沒於道路與住宅區附近的野豬，也沒有做好防護圍欄的設置與維護，讓民眾暴露在遭野生動物攻擊的風險中。

  • 婦人求償至少3.98萬新加坡元，包含醫療、交通與審前收入損失；國家公園局則否認疏失，指野豬先遭車撞受傷，後續意外已超出可控制範圍。

香港 新加坡

上一則

南韓也有中秋節 過節壓力大：親戚探問私事最令人反感

下一則

飛安危機…波音737 Max爆飛行控制軟體缺陷 恐致自動導航失靈

延伸閱讀

台司機「未停讓行人」 新加坡遊客遭輾斃

台司機「未停讓行人」 新加坡遊客遭輾斃
遭超市金屬架燙傷 俄勒岡女護理師索賠百萬

遭超市金屬架燙傷 俄勒岡女護理師索賠百萬
32樓拋磚砸死北京28歲女律師 男被處死 受害家屬續索賠

32樓拋磚砸死北京28歲女律師 男被處死 受害家屬續索賠
假銀行警報詐老婦 男上門取款落網

假銀行警報詐老婦 男上門取款落網

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
英國哈利王子（右）2021年7月在肯辛頓宮低地花園的黛安娜王妃新雕像揭幕時與舅舅斯賓塞伯爵（左）交談。（路透）

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

2026-09-20 07:20

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌
8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退