加拿大老翁遭黑熊尾隨 淡定慢走 網驚呼：也太冷靜

加拿大一名老翁在行人路漫步時，遭一頭黑熊死纏尾隨，雙方僅距數步之遙，路人提醒後，老翁仍淡定慢走；示意圖。(圖／AI生成)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加拿大卑詩省住宅區出現黑熊尾隨老翁的驚險畫面。

加拿大卑詩省住宅區出現黑熊尾隨老翁的驚險畫面。 重點二： 老翁發現黑熊後未奔跑驚慌，僅加快腳步繼續前行。

老翁發現黑熊後未奔跑驚慌，僅加快腳步繼續前行。 重點三：黑熊最後自行離開，整起事件未造成人員受傷。

近日一段驚險影片在網路瘋傳，只見一名老翁走在人行道上時，身後竟有一隻黑熊一路緊跟，雙方僅相隔幾步距離。附近路人發現後大聲提醒，老翁回頭看到黑熊時卻沒有驚慌逃跑，只是稍微加快腳步繼續往前走，最後黑熊自行放棄跟隨、轉身離開。老翁超乎尋常的冷靜反應讓不少網友看傻，更有人笑稱他是「地球上最淡定的老翁」。

香港 01綜合外媒報導，事件發生在加拿大 卑詩省（British Columbia）內陸城鎮雷夫爾斯托克（Revelstoke）的一處住宅區。

從網路流傳的影片可以看到，一名老翁單手拿著紙袋，緩慢走在人行道上，沒想到一隻黑熊就跟在他身後，距離僅短短幾步。

馬路對面的路人率先發現危險，不斷朝老翁大喊「就在你身後！」並揮手示意他趕快穿越馬路、拉開距離。不過老翁疑似沒有聽清楚，起初完全沒有反應，讓一旁目擊者急得不知如何是好。

眼見大聲提醒沒有奏效，路人開始拍手並製造聲響，希望嚇走黑熊，不過黑熊仍持續跟在老翁身後，外界也推測，牠可能是被老翁手上的紙袋或食物氣味吸引。

老翁後來終於回頭，親眼看見黑熊就跟在身後幾步遠的位置。不過他並沒有拔腿狂奔，僅稍微加快腳步，繼續沿著人行道往前走。

沒多久後，黑熊便放棄繼續尾隨，轉身離開現場。整起事件沒有人受傷，老翁最後也平安返家。

有網友推測，黑熊可能只是受到老翁手中紙袋裡的食物吸引，因此一路靠近。不過野生動物的行為仍具有不可預測性，遇到黑熊時也不宜主動靠近或嘗試與牠互動。

影片曝光後，老翁異常淡定的反應立刻成為網友討論焦點。有人開玩笑留言，「他原本時速1英里，看到熊之後變成1.1英里」、「看到熊之後，只是從慢慢走升級成稍微快一點走」，甚至有人直接封他為「地球上最淡定的老翁」。

不少網友也認為，老翁沒有突然拔腿狂奔，而是保持冷靜、逐漸與黑熊拉開距離，可能降低進一步刺激黑熊的風險。