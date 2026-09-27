加拿大20元紙鈔曾鬧魔鬼臉、楓葉風波 新版換英王查理當主角

加拿大央行總裁麥克勒姆（左）日前共同揭曉印有英王查理肖像的新版20加元鈔票。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加拿大新版20元紙鈔將由查理三世取代伊麗莎白二世。

加拿大新版20元紙鈔將由查理三世取代伊麗莎白二世。 重點二： 這是72年來首次新君主登上加拿大紙鈔。

這是72年來首次新君主登上加拿大紙鈔。 重點三：加國也成為英國以外首個印國王肖像的英聯邦國家。

加拿大 將推出新的20元紙鈔，國王查理三世 （King Charles III）取代已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）成為鈔票上的主角。這不僅是72年來首次有新君主登上加拿大紙鈔，加拿大也成為英國以外首個將國王肖像印在紙鈔上的英聯邦國家。

加拿大20元紙鈔即將「變臉」，央行推出新款設計，國王查爾斯三世取代已故女王伊麗莎白二世成為鈔票上的主角。（取材自加拿大央行）

鈔票軼聞趣事多

歷史上加拿大的鈔票曾出現過幾次軼聞趣事，例如現在流通的鈔票上有加拿大標誌性的楓葉圖案，但有植物專家批評設計出錯，指楓葉圖案不是加拿大「糖楓葉」，而是挪威 楓葉。

歷史上加拿大的鈔票曾出現過幾次軼聞趣事，例如現在流通的鈔票上有加拿大標誌性的楓葉圖案，但有植物專家批評設計出錯，指楓葉圖案不是加拿大「糖楓葉」，而是挪威楓葉。(中央社)

1954年發行的紙鈔，紙鈔上女王肖像的頭髮紋理經過視覺觀察，看起來非常像是帶著猙獰笑容的惡魔臉孔，被收藏界戲稱為「魔鬼頭」（Devil's Head）系列。

1954年加拿大推出的紙鈔，有人聲稱可以在女王耳後的捲髮中看到「魔鬼臉孔」。鈔票原版（下方右）雕刻師是複製攝影師拍攝的女王照片（下方左），但經過精細線條和高對比度的蝕刻技法，讓人產生了錯覺。（取材自加拿大央行博物館網頁）

此外，伊麗莎白二世於2022年9月8日駕崩，隨後引發全球收藏界與市場的高度關注，一股針對王室紀念品的搶購熱潮在各地蔓延開來。

收藏界搶女王版

英國紀念幣專家赫奇森（Peter Hutchison）表示，女王駕崩後市場需求的激增程度簡直令人難以置信。他透露，他每天都接獲大量來自世界各地的詢問，其中甚至包括遠自澳洲傳來的諮詢郵件與電話。

赫奇森進一步深入分析指出，目前市場上需求量最為龐大、競爭也最為激烈的，是一開始發行時就是以收藏為目的、專門賣給藏家的限量發行錢幣。隨著資深藏家們紛紛積極尋找並嘗試填補自己個人收藏體系中長期欠缺的特定部分，再加上大量被新聞報導吸引而來的收藏界新手持續加入這場搶購行列，使得這些限量紀念幣與稀有貨幣的價格隨之不斷推升。

在這一波全球搶購潮中，有幾款具備特殊歷史背景、特殊圖案特徵或極低發行量的貨幣特別受到買家的追捧與矚目，其中以加拿大與澳洲所發行的特定版本最具有代表性。

1935年版奇貨可居

在加拿大發行的貨幣方面，第二次世界大戰前於1935年所發行的20元紙鈔成為近期拍賣市場上的焦點之一。這張歷史悠久的紙鈔，上面印有伊麗莎白二世女王8歲時的少女時期肖像，呈現出她極早期尚未登基前的模樣。

位於加拿大一家專賣相關紀念品商店的老闆艾薩克斯（Sean Isaacs）表示，他已經做好充分準備，打算在這個月公開拍賣一批相當「重要」的王室主題商品，其中就包含了這張加拿大1935年發行的20元紙鈔。艾薩克斯根據目前的市場狀況與品相分析，這張20元紙鈔，每張的估價大約從300加元起跳，條件較佳者可達到數千加元不等；而如果遇到極其罕見且完全沒有任何瑕疵的同款法文版紙鈔，其拍賣成交價格甚至上看2萬2000加元的驚人水準。

除了1935年的早期紙鈔之外，加拿大於1954年發行的「魔鬼頭」（Devil's Head）紙鈔系列同樣在收藏界引發熱烈討論與追捧。

在澳洲發行的硬幣部分，市場同樣呈現出極度火熱的交易狀態。知名紀念幣專家康迪亞（Joel Kandiah）表示，澳洲先前為了歡慶女王登基70周年「白金禧」所特別精心打造的50分紀念硬幣，也同樣成為世界各地收藏家爭相尋求與收購的熱門標的之一。

綜合多位錢幣交易商與紀念幣專家的評估，這股伊麗莎白二世稀有錢幣競標與收藏熱潮，短仍將持續顯現。