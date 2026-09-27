英女王過世後 8歲時模樣…含肖像硬幣、紙鈔珍品價飆
英國女王伊麗莎白二世2022年9月過世後，雖然印有她肖像的硬幣和紙鈔未來幾年仍會繼續流通，但收藏家已爭先恐後地想設法取得相關的稀有珍品。
路透報導，錢幣交易商表示，伊麗莎白二世女王駕崩後，有關她的發行量稀少紙鈔和硬幣需求就急速攀升，諸如加拿大第二次世界大戰前發行，印有她少女時期肖像的20元紙鈔，或澳洲歡慶她登基70周年 「白金禧」打造的50分硬幣。
伊麗莎白二世是英國在位最久的君主，收藏界都渴望獲得有關她的紀念品。根據金氏世界紀錄大全，伊麗莎白二世創下紀錄，她的肖像出現在全球33個國家的貨幣上。
倫敦紀念幣專家赫奇森（Peter Hutchison）說：「只要eBay上想搶買的人夠多，價格就會扶搖直上。」
紀念幣專家康迪亞（Joel Kandiah）在TikTok上發佈一段影片表示，澳洲2013年發行的2元硬幣，已經「飆升」到180澳幣。
在加拿大安大略省阿爾蒙特市（Almonte），一家專賣相關紀念品商店的老闆艾薩克斯（Sean Isaacs）準備在這個月拍賣一些「重要的」王室主題商品，當中包括加拿大1935年發行的20元紙鈔，上面有伊麗莎白二世女王8歲時的模樣。
艾薩克斯會依據保存的狀態，每張的價格估計從300加元到「數千元」間不等。他說，罕見的同款法文版紙鈔若沒有瑕疵，更可賣到1萬8000到2萬2000加元。
印有伊麗莎白二世肖像、且發行量稀少的紙鈔與硬幣最受關注，包括加拿大早期20元紙鈔、澳洲白金禧50分硬幣等，部分品項因稀有而價格快速上升。 加拿大1935年發行的20元紙鈔特別受矚目，鈔面印有伊麗莎白二世8歲時的模樣。商店老闆估計，依保存狀態不同，每張可賣300加元到數千元不等。 專家認為，只要市場上搶購的人越多，價格就會越往上推。像澳洲2013年2元硬幣已漲到180澳幣，罕見的法文版紙鈔甚至可達1萬8000到2萬2000加元。
精華 FAQ
印有伊麗莎白二世肖像、且發行量稀少的紙鈔與硬幣最受關注，包括加拿大早期20元紙鈔、澳洲白金禧50分硬幣等，部分品項因稀有而價格快速上升。
加拿大1935年發行的20元紙鈔特別受矚目，鈔面印有伊麗莎白二世8歲時的模樣。商店老闆估計，依保存狀態不同，每張可賣300加元到數千元不等。
專家認為，只要市場上搶購的人越多，價格就會越往上推。像澳洲2013年2元硬幣已漲到180澳幣，罕見的法文版紙鈔甚至可達1萬8000到2萬2000加元。
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