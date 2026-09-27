英女王過世後 8歲時模樣…含肖像硬幣、紙鈔珍品價飆

1935年加拿大發行的第一版20元紙鈔，當時年僅8歲的伊麗莎白公主登上20元鈔票正面。（取材自加拿大央行博物館網頁）

英國女王伊麗莎白二世2022年9月過世後，雖然印有她肖像的硬幣和紙鈔未來幾年仍會繼續流通，但收藏家已爭先恐後地想設法取得相關的稀有珍品。

路透報導，錢幣交易商表示，伊麗莎白二世女王駕崩後，有關她的發行量稀少紙鈔和硬幣需求就急速攀升，諸如加拿大 第二次世界大戰前發行，印有她少女時期肖像的20元紙鈔，或澳洲 歡慶她登基70周年 「白金禧」打造的50分硬幣。

伊麗莎白二世是英國在位最久的君主，收藏界都渴望獲得有關她的紀念品。根據金氏世界紀錄大全，伊麗莎白二世創下紀錄，她的肖像出現在全球33個國家的貨幣上。

倫敦紀念幣專家赫奇森（Peter Hutchison）說：「只要eBay上想搶買的人夠多，價格就會扶搖直上。」

紀念幣專家康迪亞（Joel Kandiah）在TikTok上發佈一段影片表示，澳洲2013年發行的2元硬幣，已經「飆升」到180澳幣。

在加拿大安大略省阿爾蒙特市（Almonte），一家專賣相關紀念品商店的老闆艾薩克斯（Sean Isaacs）準備在這個月拍賣 一些「重要的」王室主題商品，當中包括加拿大1935年發行的20元紙鈔，上面有伊麗莎白二世女王8歲時的模樣。

艾薩克斯會依據保存的狀態，每張的價格估計從300加元到「數千元」間不等。他說，罕見的同款法文版紙鈔若沒有瑕疵，更可賣到1萬8000到2萬2000加元。