我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

英女王過世後 8歲時模樣…含肖像硬幣、紙鈔珍品價飆

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
1935年加拿大發行的第一版20元紙鈔，當時年僅8歲的伊麗莎白公主登上20元鈔票...
1935年加拿大發行的第一版20元紙鈔，當時年僅8歲的伊麗莎白公主登上20元鈔票正面。（取材自加拿大央行博物館網頁）

英國女王伊麗莎白二世2022年9月過世後，雖然印有她肖像的硬幣和紙鈔未來幾年仍會繼續流通，但收藏家已爭先恐後地想設法取得相關的稀有珍品。

路透報導，錢幣交易商表示，伊麗莎白二世女王駕崩後，有關她的發行量稀少紙鈔和硬幣需求就急速攀升，諸如加拿大第二次世界大戰前發行，印有她少女時期肖像的20元紙鈔，或澳洲歡慶她登基70周年 「白金禧」打造的50分硬幣。

伊麗莎白二世是英國在位最久的君主，收藏界都渴望獲得有關她的紀念品。根據金氏世界紀錄大全，伊麗莎白二世創下紀錄，她的肖像出現在全球33個國家的貨幣上。

倫敦紀念幣專家赫奇森（Peter Hutchison）說：「只要eBay上想搶買的人夠多，價格就會扶搖直上。」

紀念幣專家康迪亞（Joel Kandiah）在TikTok上發佈一段影片表示，澳洲2013年發行的2元硬幣，已經「飆升」到180澳幣。

在加拿大安大略省阿爾蒙特市（Almonte），一家專賣相關紀念品商店的老闆艾薩克斯（Sean Isaacs）準備在這個月拍賣一些「重要的」王室主題商品，當中包括加拿大1935年發行的20元紙鈔，上面有伊麗莎白二世女王8歲時的模樣。

艾薩克斯會依據保存的狀態，每張的價格估計從300加元到「數千元」間不等。他說，罕見的同款法文版紙鈔若沒有瑕疵，更可賣到1萬8000到2萬2000加元。

精華 FAQ

  • 印有伊麗莎白二世肖像、且發行量稀少的紙鈔與硬幣最受關注，包括加拿大早期20元紙鈔、澳洲白金禧50分硬幣等，部分品項因稀有而價格快速上升。

  • 加拿大1935年發行的20元紙鈔特別受矚目，鈔面印有伊麗莎白二世8歲時的模樣。商店老闆估計，依保存狀態不同，每張可賣300加元到數千元不等。

  • 專家認為，只要市場上搶購的人越多，價格就會越往上推。像澳洲2013年2元硬幣已漲到180澳幣，罕見的法文版紙鈔甚至可達1萬8000到2萬2000加元。

加拿大 拍賣 澳洲

上一則

川普拒絕7天停火方案 伊朗最新回應：僅1情況能重開荷莫茲海峽

下一則

美日「利劍」軍演 日本長程飛彈將現 射程1000公里可達上海

延伸閱讀

美鈔序號8個8 100元暴漲變1.92萬

美鈔序號8個8 100元暴漲變1.92萬
舊金山鑄造僅24枚 1894年10分錢硬幣125萬元拍出

舊金山鑄造僅24枚 1894年10分錢硬幣125萬元拍出
印度乞討婦病逝 家中挖出30多袋紙鈔、硬幣 估計3萬現金

印度乞討婦病逝 家中挖出30多袋紙鈔、硬幣 估計3萬現金
曾說「不靠黛妃之死賺錢」親弟新書傳可進帳千萬美元 遭轟「偽君子」

曾說「不靠黛妃之死賺錢」親弟新書傳可進帳千萬美元 遭轟「偽君子」

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
英國王后卡蜜拉（中）19日出席「王后讀書室」閱讀節。（美聯社）

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

2026-09-19 20:51
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
英國哈利王子（右）2021年7月在肯辛頓宮低地花園的黛安娜王妃新雕像揭幕時與舅舅斯賓塞伯爵（左）交談。（路透）

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

2026-09-20 07:20

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點